Певица Айза Анохина попросила президента Индонезии освободить из тюрьмы бывшего мужа (не Гуфа). Его задержали на Бали, обвинив в подделке ПЦР-теста

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тюрьма на Бали, Индонезия Firdia Lisnawati / AP / Scanpix / LETA

Хип-хоп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина записала видеообращение к президенту Индонезии Джоко Видодо и попросила освободить из тюрьмы своего бывшего мужа Дмитрия Анохина. Его арестовали на Бали вместе с украинкой Еленой Мух, обвинив в подделке ПЦР-теста на коронавирус. Айза Анохина считает, что ее бывший супруг стал жертвой мошенников.

Обращение появилось 28 июля на ютьюб-канале Dmitriy Anokhin Elena Mukh (это единственное видео на канале). В ролике кроме Айзы снялись ее дети: 11-летний Сэм, который родился в браке с рэпером Гуфом (Алексей Долматов), и четырехлетний Элвис, родившийся в браке с Анохиным.

В обращении певица называет Дмитрия Анохина «отцом» двух своих сыновей, Елену Мух — «близкой подругой нашей семьи», а их задержание на Бали — «большой ошибкой».

Их задержали 2 марта и до сих пор держат под стражей в индонезийской тюрьме. Мы со всей любовью, со всем уважением просим у президента Индонезии Джоко Видодо помилования, чтобы Дмитрия Анохина и Елену Мух выпустили на свободу, потому что детям нужен отец. Я думаю, вы это прекрасно понимаете, поскольку сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые, и они нуждаются в материальной поддержке и в поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем. Их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением я вас очень прошу о помиловании для отца моих сыновей. Дети очень скучают по своему отцу.

На видео также оба сына Айзы Анохиной по очереди спрашивают: «Можно выпустить нашего папу?»

Dmitriy Anokhin Elena Mukh

Некоторые пользователи ютьюба в комментариях к записи поддержали Айзу Анохину, другие раскритиковали ее, обвинив во вранье. В частности, они указали на то, что один из детей — это ребенок Гуфа, а также отметили, что у Дмитрия Анохина есть брат (подтвердить это не удалось). По неизвестной причине критические комментарии удалили.

Дмитрия Анохина и Елену Мух задержали в городе Падангбай в Восточном Бали, когда они прибыли на лодке с острова Ломбок. Они показали сотрудникам порта сертификаты об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, которые якобы выдали в больнице Денпасара, административного центра Бали. Официальные лица, изучив документы, усомнились в их подлинности, связались с больницей и выяснили, что Анохин и Мух туда не обращались. Во время допроса оба задержанных рассказали, что получили справки в ресторане на Ломбоке от некоего Стива.

28 июля издание Super.ru, не называя источник информации, сообщило, что суд приговорил Дмитрия Анохина и Елену Мух к восьми месяцам тюремного заключения. Айза Анохина в своем обращении об этом не говорит. Индонезийские СМИ, а также русскоязычные форумы на Бали о приговоре Анохину и Мух не сообщали.

В Индонезии, как и в ряде других стран, существует черный рынок поддельных сертификатов об отрицательном ПЦР-тесте или о вакцинации от коронавируса. Как и в России, фальшивые медицинские документы продают в том числе через интернет. В конце июля индонезийская полиция задержала двух мужчин, которые продавали поддельные результаты ПЦР-тестов за 400 тысяч индонезийских рупий (около 2000 рублей), а также семейную пару, которая торговала фальшивыми сертификатами о вакцинации за 300 тысяч рупий (около 1500 рублей).

О подделке документов в пандемию

Зарабатывали по три миллиона в день «МБХ медиа» рассказало, как устроен рынок поддельных сертификатов о вакцинации — и за что дилеры благодарят Собянина

О подделке документов в пандемию

Зарабатывали по три миллиона в день «МБХ медиа» рассказало, как устроен рынок поддельных сертификатов о вакцинации — и за что дилеры благодарят Собянина

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Александр Бакланов