На севере Италии выпал град размером с теннисный мяч (!) Повреждены сотни автомобилей, на трассах образовались огромные пробки. Фото и видео

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В регионе Эмилия-Романья на севере Италии во второй половине дня 26 июля выпал град, размеры которого достигали теннисного мяча. Он сопровождался сильнейшим ветром и проливным дождем. На трассе A1, связывающей север и юг Италии, на участке между Пармой и Пьяченцой под заряд града попали сотни автомобилей, получивших значительные повреждения, произошли многочисленные аварии, движение транспорта было остановлено на несколько часов. С начала лета 2021 года на севере Италии, сообщает RAI со ссылкой на метеорологов, выпало рекордное за 10 лет количество осадков в виде града, что привело к многомиллионному ущербу для инфраструктуры и сельского хозяйства, юг страны в то же время столкнулся с засухой.

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