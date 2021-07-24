Бывшая жена Аркадия Ротенберга заявила, что ее виллу в Ницце захватили «радикальные террористы из Чечни» Компания миллиардера ответила: «Она живет в Армении, вилла ей не принадлежит»

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Бывшая жена российского миллиардера , Наталья, пожаловалась в полицию из-за «захвата» виллы Shoshana в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, расположенной на Лазурном берегу в округе Ницца. В полиции, как пишет газета Nice Matin, подтвердили получение жалобы.

Наталья Ротенберг

Наталья Ротенберг сообщила о случившемся 15 июля в своем инстаграме. «10 июля произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни. Силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу», — заявила она, опубликовав несколько видеозаписей, сделанных на территории виллы.

Наталья Ротенберг утверждает, что захват виллы якобы заказали «крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность». Она заявила, что знает имена заказчиков и сумму, которую те якобы заплатили захватчикам. Также, по ее словам, полицейские отказались вмешиваться в происходящее.

Телеканал France 3 сообщил, что в ночь на 11 июля на виллу проникли около 30 вооруженных человек и выгнали находившихся там людей. Когда туда приехала Наталья Ротенберг, она не смогла попасть внутрь. Источник телеканала, знакомый с ситуацией, сказал, что на вилле остались ее личные вещи и две собаки. France 3 утверждает, что виллу захватили сотрудники службы безопасности компании SCI Villa Shoshana, которой владеет Аркадий Ротенберг, и действовали они по приказу российского миллиардера.

Официально представители компании SCI Villa Shoshana заявили France 3, что силового вторжения на территорию виллы не было, сейчас территория пустует. В компании назвали клеветой комментарии Натальи Ротенберг, сделанные в ее инстаграме. В беседе с газетой Nice Matin адвокат главы SCI Villa Shoshana Софи Жонке сказала, что вилла принадлежит компании, а бывшая жена Ротенберга «живет в Армении и решила арендовать виллу, которая в настоящее время ей не принадлежит».

Аркадий и Наталья Ротенберг сыграли свадьбу в 2005 году, в браке у них родились сын и дочь, которым сейчас 9 и 11 лет. В 2013 году их брак расторгли в Москве, после чего Наталья Ротенберг обратилась в британский суд с иском, чтобы отсудить у бизнесмена финансовую компенсацию. По российским и британским законам, она имела право на 50% совместно нажитой собственности, но в итоге, писал The Bell, решила ограничиться недвижимостью и другим имуществом для личного пользования. «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период. <…> Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал. Да храни его Бог!» — говорила Ротенберг изданию.

По итогам бракоразводного процесса, отмечает France 3, Высокий суд Лондона постановил в 2016 году, что бывшая супруга миллиардера должна получить 40% виллы Shoshana в Ницце, а их общая дочь — оставшиеся 60% (сыну достались активы в Германии). Компания SCI Villa Shoshana до сих пор не выполнила решение суда.

Источник журнала Forbes в окружении Натальи Ротенберг рассказал, что в 2019 году она также не могла попасть на виллу, но в итоге она обратилась в суд и добилась того, чтобы ее пустили внутрь. После случившегося сейчас, говорит источник, Наталья «в шоке и тяжело переживает поступок бывшего супруга», поскольку считала, что они остались в дружеских отношениях.

Бывшие супруги обсуждали сложившуюся ситуацию, и «в личном общении проблем не возникало», отметил собеседник Forbes. Он добавил, что по решению суда о разводе Наталья и двое детей должны были получить четыре дома, включая виллу в Ницце, но им так и не передали недвижимость.

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Александр Бакланов