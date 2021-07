Осенью выйдет книга с предысторией Винни-Пуха. В ней расскажут, как он жил-был в Лондоне и подружился с Кристофером Робином

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Первое издание книги «Винни-Пух» в США, подписанное писателем Аланом Милном Peter Macdiarmid / Getty Images

Осенью 2021 года британское детское издательство выпустит новую приключенческую книгу медвежонке Винни-Пухе — приквел оригинальной истории английского писателя Алана Милна.

Сборник рассказов писательницы Джейн Риордан с иллюстрациями художника Марка Берджеса выйдет 30 сентября, в 95-ю годовщину выхода первой книги о Винни-Пухе в октябре 1926 года, сообщает The Guardian. Книга состоит из 10 рассказов, написанных в стиле Алана Милна, а иллюстрации имитируют рисунки английского художника Эрнеста Шепарда, создавшего образ первого Винни-Пуха.

«Winnie-the-Pooh: Once There Was a Bear» — первый приквел истории о Винни-Пухе, одобренный наследниками Милна и Шепарда.

Книга начинается с рассказа о том, как Винни-Пух переехал с полки магазина Harrods домой к Кристоферу Робину. Именно в Harrods в 1921 году Алан Милн купил игрушечного медведя для своего сына Кристофера Робина. Также в книге Винни-Пух посещает Музей естественной истории и Лондонский зоопарк, где знакомится с тезкой — медведицей Виннипег (или Винни), которая жила в зоопарке в 1915-1934 годах. Алан Милн и его сын в реальной жизни часто ходили в зоопарк, а Кристоферу Робину так нравилась Виннипег, что он назвал своего игрушечного медвежонка в ее честь.

Писательница Джейн Риордан, которая ранее уже написала две книги о Винни-Пухе в стиле Алана Милна, рассказала, что приквел основан на некоторых историях из реальной жизни Кристофера Робина, поэтому в книге появляются Harrods и зоопарк. «И мне хотелось вернуть всех героев в Дремучий Лес, потому что это то, чего ждут читатели. В последующих частях мы покидаем Лондон и отправляемся в лес, где встречаем Сову, Кролика и других», — рассказала она.

«Это такая честь — получить возможность говорить голосом писателя, которым я так восхищаюсь, — добавила Риордан. — У него был удивительный дар слова, поэтому оправдать такие ожидания очень сложно».

С 1960-х годов правом на использование персонажей Алана Милна владеет компания Disney, при этом наследники писателя сохраняют за собой права на его произведения. Disney в издании новой книги не участвовал.

Александр Бакланов