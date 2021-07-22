Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Эскиз для протестной футболки, который нарисовала мать одного из задержанных Игоря Ш. Страница Натальи Ким в Instagram

Издание «МБХ медиа» узнало подробности уголовного дела о якобы готовившемся массовом убийстве в школе № 14 в Саратове, которое возбудили в феврале 2020 года. По делу проходят двое подростков 2005 года рождения — Игорь Ш. и Евгений М., которые учились в одном классе. После задержания они дали признательные показания. Мать одного из них и адвокат обвиняемых утверждают, что основным свидетелем стала провокатор спецслужб, а подростки признали вину под пытками.

24 февраля 2020 года 15-летний Игорь Ш. отправился на встречу с 17-летней Лизой, с которой он познакомился во «ВКонтакте» за три месяца до этого. В тот день Лиза предложила встретиться в заброшенном бомбоубежище на территории бывшего Саратовского авиазавода, куда они раньше уже ходили. В этот раз она настоятельно просила, чтобы Игорь взял с собой друга Женю, с которым она знакома не была. Когда Игорь засомневался, Лиза впервые за время знакомства сказала, что соскучилась по нему, а также пообещала подарок, следует из их переписки, которую изучили журналисты.

За месяц до этого, 25 января, Игорь и Лиза уже приходили в бомбоубежище, чтобы пострелять из пневматического пистолета. Тогда Лиза предложила поискать банки, чтобы использовать как мишени, а Игорь обнаружил ящик с армейскими маркировками, где лежало советское двухствольное ружье ИжБ-47.

На очередной встрече Игорь показал обрез двустволки другу Жене, а когда предложил убрать оружие на место и уйти, в бункер с криками ворвались вооруженные мужчины в масках. Женя попытался убежать, Игорь замер, спрашивая, что происходит, а Лиза отошла к стене и молча наблюдала за происходящим. Люди в масках повалили парней на землю и несколько раз ударили в живот, после чего вывели из бомбоубежища, а Лизу вежливо проводили до машины.

Подростков обвинили в подготовке нападения на школу. Во время допроса одного из них водили в туалет «проветриться и все вспомнить»

Тем же вечером 11 сотрудников правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру Игоря, рассказала «МБХ медиа» его мать Наталья Ким. После начала обыска ей показалось, что следователи «будто не очень знают, что и как делать» и «все время кому-то звонили, уточняли, что забирать, как описывать, как опечатывать». Больше всего участников обыска заинтересовал макет советской винтовки, который Игорь вырезал из дерева для младшего брата. Уходя из квартиры спустя четыре часа, один из сотрудников сказал: «Че, уходим уже?! Мало изъяли, по шапке получим!»

После обыска Наталью Ким и ее мужа увезли на допрос в управление ФСБ, а в квартире без присмотра остался их трехлетний сын. В управление также доставили дедушку второго задержанного, Жени. Ночью в присутствии родственников, но без адвокатов следователи несколько часов допрашивали подростков. Наталья Ким утверждает, что за ночь сотрудники ФСБ несколько раз выводили ее сына в туалет — «проветриться и все вспомнить». Уже утром школьники дали признательные показания, а спустя несколько часов их отправили в следственный изолятор. При поступлении в СИЗО на медосмотре на теле Игоря обнаружили следы побоев (из-за этого прокуратура проводила проверку, но безрезультатно).

Игорь Ш. демонстрирует в фотогалерее следы побоев

Спустя два дня после операции в бомбоубежище ФСБ России объявила, что задержала в Саратове двух подростков, готовивших вооруженное нападение на школу № 14, в которой они учились. По версии спецслужбы, задержанные состояли «в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», собирались напасть на школу с коктейлями Молотова, а в тайнике в бомбоубежище хранили обрез ружья.

ФСБ также распространила видео с признательными показаниями подростков. Игорь заявил на камеру, что собирался из мести напасть на школу в мае 2020 года. Женя, в свою очередь, равнодушно ответил на вопрос, сколько человек они хотели убить: «Мне все равно. Игорь рассчитывал примерно на 40 человек».

Свободные. Саратов

Подруга Игоря Лиза в сообщении ФСБ и на записи оперативной съемки не появляется. Впервые о ней стало известно в начале марта, когда подростков в СИЗО посетила делегация во главе с уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяной Загородней. После визита член Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Николай Скворцов рассказал в фейсбуке, что в бомбоубежище с подростками была некая девочка, которая предлагала парням пострелять в бункере из пневматики, но после задержания «ее след простыл».

Один из задержанных готовил доклад об убийствах в школах. А потом познакомился с девушкой, которая работала на спецслужбы

Игорь и Лиза познакомились осенью 2019 года, когда юноша готовил доклад по теме безопасности детей во время нападения на школы. Он выбрал такую тему из-за того, что в саратовских соцсетях ходили слухи о возможном нападении сразу на несколько школ, рассказала Наталья Ким. Вместе с матерью подросток посмотрел несколько фильмов по теме. Учительница Валерия Привалова, принимавшая доклад, рассказала на допросе, что сперва тема презентации ее удивила, но в итоге она оценила работу мальчика на отлично.

Во время подготовки доклада Игорь с фейковой страницы во «ВКонтакте» вступил в закрытое сообщество, посвященное вооруженным атакам на школы. «МБХ медиа» указывает, что группа оказалась бесполезной в подготовке доклада, Игорь вышел из нее, а фейковую страницу забросил.

Вскоре на Игоря вышла пользователь «ВКонтакте» «Лиза », которая решила добавить в друзья основную (а не фейковую) страницу школьника. Девушка представилась Игорю как 17-летняя студентка Саратовского медицинского колледжа и стала активно навязываться в друзья. Она почти ничего не говорила о себе, но много спрашивала Игоря о друзьях, одноклассниках и его увлечении оружейной и армейской тематикой (юноша хотел связать жизнь с армией).

25 декабря 2019 года Игорь и Лиза впервые встретились в центре Саратова. Всего за два месяца у них было восемь встреч. На одной из них девушка рассказала о парне, обидевшем ее, и поинтересовалась у школьника, может ли тот найти оружие, чтобы защитить ее. Игорь в ответ сказал, что знает, как купить «пушку» на местном рынке.

Лиза «Аувинен» (слева) и Игорь Ш. (в центре) гуляют на Театральной площади в Саратове. Фото из материалов уголовного дела

Игорь рассказывал, что девушка очаровала его тем, что, как и он, интересовалась оружием и военной тематикой. Между ними завязались романтические отношения, юноша воспринимал Лизу как свою девушку, а в переписке с ней говорил, что скучает и хочет встретиться.

Уже на первую встречу с Игорем, пишет «МБХ медиа», девушка пришла с включенным диктофоном и скрытыми видеокамерами, а их прогулку снимал сотрудник ФСБ.

В 20 томах уголовного дела, как отмечает издание, упоминается содержание шести из восьми встреч молодых людей, а еще две встречи спецслужба скрыла. На одной из них Лиза сказала, что получила от знакомого пневматический пистолет, а на другой позвала Игоря пострелять из пневматики и показала бомбоубежище, где они нашли обрез ружья. В уголовном деле есть распечатки всех телефонных разговоров и бесед Игоря и Лизы в сети — Следственный комитет получил их на следующий день после задержания обвиняемых.

В материалах следствия говорится, что 24 февраля 2020 года, в день задержания подозреваемых, ФСБ заключила договор о сотрудничестве с 19-летней девушкой, которая фигурирует под псевдонимом «Елизавета Семенова». Она рассказала спецслужбе, что Игорь и Женя готовят массовое убийство в школе, чтобы оказать «воздействие на принятие ряда решений органами государственной власти». Наталья Ким уверена, что одновременно с этим Лиза пригласила Игоря в бомбоубежище и попросила взять с собой друга Женю. В день задержания «Лиза Аувинен» в последний раз зашла во «ВКонтакте», чтобы пообщаться с Игорем. С этого момента страница неактивна.

Эксперты Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста по запросу Натальи Ким изучили записи разговоров ее сына Игоря с «Лизой Аувинен». Эксперты посчитали, что девушка строила разговор так, что сама задавала направление беседе и побуждала юношу говорить на нужные ей темы. «Экспертиза считает, что в отношении подростка применяли психологические методы, провоцирующие у него интерес к теме оружия и нападений на школы», — рассказал адвокат «Агоры» Александр Федулов, представляющий интересы задержанных школьников.

Адвокат просил у следствия раскрыть данные о секретном свидетеле для дальнейшей передачи дела в ЕСПЧ, но получил отказ.

Подростки отказались от признаний, и их выпустили из СИЗО. Родственники считают, что им все равно грозит тюрьма

После задержания подростки почти сразу отказались от признательных показаний. Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя заявила после встречи с задержанными в марте 2020 года, что те сами не понимают, как признали вину. «То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались», — говорила детский омбудсмен.

После ареста школьников их родственники подали апелляцию на решение суда, и 12 марта 2020 года задержанным изменили меру пресечения: Игоря отправили под домашний арест, а Жене назначили ограничение определенных действий. В октябре с них сняли все ограничения.

Наталья Ким рассказала, что после начала уголовного преследования лишилась заработка. Она работала мастером по маникюру, но в какой-то момент потеряла клиентов, а «некоторые друзья тоже прекратили общение». Семья залезла в кредит, чтобы оплатить услуги адвоката — за 12 месяцев он получил 600 тысяч рублей (сейчас интересы обоих школьников бесплатно защищает адвокат «Агоры» Александр Федулов, работавший по ). В конце 2020 года семья столкнулась с коллекторами и была вынуждена продать технику и свою собаку, которую не могла прокормить.

Зимой 2021 года Наталья решила предать историю широкой огласке и завела инстаграм об этом. «Весь прошлый год мы молчали — нас реально запугали, — рассказывает она. — Нас тогда искали и журналисты, и правозащитники, но они это делали через школу или аппарат [регионального уполномоченного по правам ребенка Татьяны] Загородней. Там говорили, что у нас все хорошо и мы не нуждаемся в помощи. Конечно, это совсем не так. Знали бы мы тогда про „Агору“, это нам сэкономило бы и деньги, и время, и нервы».

Игорь Ш. и его мать Наталья Ким

В конце мая 2021 года начались заседания суда по уголовному делу. Наталья Ким рассказала, что дедушка Жени, второго фигуранта дела, перед каждым заседанием боится, что обоих подсудимых отправят в колонию. «Я пытаюсь как-то поддержать, перевести это в шутку… Но я и сама понимаю, мальчишки сядут, все решено», — говорит Наталья Ким. Комментарии родственников второго подсудимого «МБХ медиа» не приводит.

Мать школьника добавила, что после заключения в СИЗО у Игоря ухудшилось здоровье, он жалуется на головную и загрудинную боль, у него немеют руки и нарушена координация. Во время заседаний Игорь несколько раз падал в обморок, но, как утверждает его мать, судья, рассматривающая дело, не обращала на это внимания.

На процессе уже выступила секретный свидетель «Елизавета Семенова», которая говорила измененным до неузнаваемости голосом. Сейчас в судебном процессе объявлен перерыв до 26 августа.

Как расследуют делу с секретными свидетелями

Этот срок — смертный приговор Фигуранты дела «Нового величия» получили до семи лет колонии — суд посчитал, что они хотели захватить власть в России. Репортаж «Медузы»

Как расследуют делу с секретными свидетелями

Этот срок — смертный приговор Фигуранты дела «Нового величия» получили до семи лет колонии — суд посчитал, что они хотели захватить власть в России. Репортаж «Медузы»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Пересказал Александр Бакланов