После поражения на выборах Трамп собирался силой удержаться у власти По крайней мере, так думал один из его военных советников. Он готовился противостоять президенту

Марк Милли (слева) и Дональд Трамп, 9 мая 2020 года Anna Moneymaker / The New York Times / Bloomberg / Getty Images

Генерал Марк Милли, , перед выборами президента США в ноябре 2020 года был настолько обеспокоен тем, что Дональд Трамп не согласится на мирную передачу власти в случае поражения, что разработал сценарий действий в этой ситуации. Об этом говорится в книге «Только я могу это исправить» (I Alone Can Fix It), которую написали журналисты The Washington Post, лауреаты Пулитцеровской премии Кэрол Леонниг и Филип Ракер.

Книга рассказывает про последний («катастрофический», как сказано на обложке) год президентского срока Трампа — о том, как он недооценил опасность коронавируса, предлагал вывести на улицы военных для разгона протестов против расизма и полицейского насилия, настаивал на фальсификации президентских выборов и не хотел передавать власть Джо Байдену. Книга построена на интервью с более чем 140 источниками, большинство из которых анонимны. Также интервью для нее дал сам Трамп, разговаривавший с авторами два с половиной часа.

«Только я могу это исправить» поступит в продажу на следующей неделе. 15 июля The Washington Post опубликовала фрагмент книги, а другие американские издания, включая CNN, The New York Times, NBC и The New Yorker рассказали о том, какую роль генерал Марк Милли, возглавивший Объединенный комитет начальников штабов в 2019 году, сыграл в последние месяцы президентского срока Трампа.

Генерал Милли опасался, что Трамп попытается вывести армию на улицы, чтобы избежать мирной передачи власти, или использовать ее для провокации внешнего кризиса, в частности, войны с Ираном. Как сказано в книге, Милли воспринимал Трампа как «классического авторитарного лидера, которому нечего терять», и видел параллели между ним и Адольфом Гитлером, пришедшим к власти в Германии вскоре после выборов в Рейхстаг. Активных сторонников Трампа он называл и «нацистами».

По мнению Милли, Трамп разжигал недовольство своих сторонников, чтобы применить закон о восстании 1807 года, позволяющий президенту использовать армию внутри страны. Милли и другие члены Объединенного комитета начальников штабов договорились не исполнять незаконные приказы, а в случае давления — уходить в отставку один за другим. «Они могут попробовать, но у них ни черта не получится. Это нельзя сделать без вооруженных сил. Это нельзя сделать без ЦРУ и ФБР. Мы — парни с оружием», — говорил генерал.

После спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси рассказала Милли про свои опасения, что «безумный» и «опасный» Трамп решится на применение ядерного оружия в последние дни пребывания у власти. Милли гарантировал ей, что этого не произойдет. «Мэм, есть процесс. Мы будем следовать только законным приказам. Мы будем делать только то, что является законным, этичным и правильным», — сказал он.

После штурма Капитолия генерал ежедневно проводил совещания с главой аппарата Белого дома Марком Медоузом и госсекретарем США Майком Помпео. «Главной темой этих совещаний было: что бы ни случилось, 20 января состоится мирная передача власти. У нас есть самолет, шасси заклинило, остался лишь один двигатель и закончилось топливо. И мы должны посадить этого плохого парня», — рассказал авторам книги неназванный высокопоставленный чиновник.

12 января Объединенный комитет начальников штабов выступил с заявлением, в котором осудил штурм Капитолия и подчеркнул, что спустя восемь дней Байден официально вступит в должность президента. На инаугурации 20 января Милли сказал бывшей первой леди США Мишель Обаме: «Сегодня ни у кого нет улыбки шире, чем у меня».

После публикаций американских СМИ о книге Трамп раскритиковал Милли и заявил, что не планировал устраивать переворот: «С сожалением сообщаю вам, что выборы являются моей формой „государственного переворота“, и если бы я собирался совершить переворот, генерал Марк Милли стал бы одним из последних людей, с которыми я бы хотел это сделать».

Сам Милли не будет комментировать содержание книги, сказал CNN близкий к нему чиновник в области обороны. При этом он не отрицал, что в конце президентского срока Трампа Милли занимался «деятельностью и коммуникациями», не характерными для его поста. «Он не собирается сидеть и молчать, пока армию пытаются использовать против американцев», — заявил собеседник CNN.

Ольга Корелина