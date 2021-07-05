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На Кубе изолировали многих российских туристов, прилетевших на остров в конце июня и начале июля. Такое решение было принято по результатам тестов на коронавирус, которые россиянам сделали в аэропорту после прилета.

Среди пассажиров рейса 30 июня тесты показали положительный результат у 133 человек (по результатам повторного анализа COVID-19 подтвердился у 33 человек). Еще около 130 человек были изолированы в гостиницах в последующие дни. Среди тех, кто прилетел на остров до 29 июня, в отелях с подтвержденным коронавирусом оказались 14 россиян. Еще один гражданин РФ был госпитализирован в Гаване из-за связанных с COVID-19 осложнений, рассказала РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Такой транспарант вывесили российские туристы, изолированные в отеле из-за положительных тестов на коронавирус

В разговоре с ТАСС Мгеладзе заявила, что по состоянию на 4 июля с положительными тестами в изоляции находились 127 человек, прилетевших на Кубу 30 июня и 1 июля, а также 10 человек, прилетевших 3 июля. В свою очередь Ростуризм сообщил ТАСС, что на утро 5 июля на Кубе оставались изолированными 89 граждан РФ; они ждали результатов повторных тестов на коронавирус. Еще со 103 россиян изоляция была снята после повторного тестирования.

По меньшей мере часть прибывших на Кубу российских туристов не поверили, что у них действительно есть коронавирус. 3 июля пользовательница инстаграма Катерина Тюленева выложила видео, для которого снялись около 15 россиян, прилетевших на Кубу 30 июня. «Такого просто не может быть — столько положительных тестов у такого количества народа. Только из нашего отеля 20 номеров. <…> В России мы все прошли тесты, они у всех отрицательные, половина людей здесь — с прививками. Как оказалось, что по их тестам мы все положительные, вызывает вопросы», — заявила одна из женщин на видео.

Нана Мгеладзе затруднилась ответить, почему у российских туристов стали массово выявлять коронавирус на Кубе, хотя перед вылетом из России они получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. «Очевидно, что какие-то у них проблемы с реагентами в лаборатории. Что касается исправления этой ситуации, то происходит это только за счет того, что наши граждане должны повторно сдавать тесты», — сказала она ТАСС.

Генконсул отметила, что кубинские власти хотели отправить более 150 россиян с положительным тестом на коронавирус в обсерватор, но российским дипломатам удалось убедить их оставить туристов в их гостиницах. Посол России на Кубе Андрей Гуськов лично обсуждал сложившуюся ситуацию с кубинским министром туризма Хуаном Карлосом Гарсией.

Россияне, попавшие в изоляцию на Кубе, не смогут рассчитывать на компенсацию от туроператоров, заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу. <…> Это неприятно, особенно когда нет никаких симптомов, но, тем не менее, таковы правила», — сказала она.

Россия возобновила авиасообщение с Кубой в октябре 2020 года. По данным генконсульства России в Гаване, сейчас на Кубу летают четыре российские авиакомпании. Они еженедельно выполняют по 12 рейсов, каждый из которых перевозит в среднем по 450 пассажиров. На начало июля на курортах Кубы отдыхали около шести тысяч россиян.

Чтобы попасть на остров, иностранцы должны сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета; еще один ПЦР-тест у прибывших берут в аэропорту после прилета.

С начала пандемии на Кубе, по официальным данным, выявили около 204 тысяч случаев коронавируса, умер 1351 заболевший. За последние две недели число ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 выросло на 117%.

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