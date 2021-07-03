На газопроводе в Мексиканском заливе произошел подводный пожар. Огонь поднялся на поверхность моря с глубины 78 метров

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Государственная нефтегазовая компания Мексики Petroleos Mexicanos (Pemex) сообщила, что 2 июля на ее подводном газопроводе в Мексиканском заливе случился пожар, пламя которого поднялось с 78-метровой глубины до поверхности воды.

Огонь вспыхнул у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке Мексики. Пожар начался в 5:15 утра (в 13:15 по Москве) после утечки газа, случившейся из-за неисправности одного из клапанов газопровода. Инцидент произошел в 150 метрах от буровой платформы на месторождении Ku Maloob Zaap.

Специалисты Pemex закрыли соединительные клапаны трубопровода и остановили утечку газа. К тушению пожара приступили три вспомогательных судна, которые использовали азот, чтобы справиться с огнем, указывает Reuters. Через пять с половиной часов пожар потушили. В компании отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, а сотрудников не пришлось эвакуировать.

Какой ущерб окружающей среде причинила утечка газа и пожар, пока неизвестно. В мексиканском агентстве по безопасности, энергетике и окружающей среде ASEA сказали, что из-за случившегося не произошло «никакого разлива».

Директор океанических программ Центра биологического разнообразия Миеко Сакашита заявила, что «пугающие кадры Мексиканского залива показывают всему миру, что морское бурение экологически вредно и опасно». Она добавила, что подобные аварии продолжат наносить вред заливу, «если мы не покончим с морским бурением раз и навсегда».

Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала в твиттере видео подводного пожара и заявила, что люди у власти одновременно «называют себя „климатическими лидерами“ и открывают новые нефтяные месторождения, трубопроводы и угольные электростанции». «Это тот мир, который они оставят нам», — сказала Тунберг.

20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе у берегов американского штата Луизиана произошла крупнейшая экологическая катастрофа в истории США. Из-за взрыва на буровой установке Deepwater Horizon, принадлежащей компании BP, в воды залива вылилось около пяти миллионов баррелей нефти. Расходы ВР на устранение последствий аварии и выплату компенсаций превысили 50 миллиардов долларов.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Александр Бакланов