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Последствия пожара в деревне Литтон в канадской провинции Британская Колумбия, 1 июля 2021 года Darryl Dyck / The Canadian Press / Zuma / Scanpix / LETA

В Канаде в провинции Британская Колумбия из-за лесных пожаров почти полностью сгорела деревня . Огонь уничтожил 90% построек в деревне, в которой жили 250 человек, сообщил BBC News местный депутат Брэд Вис.

За несколько дней до пожара, охватившего Литтон, в деревне регистрировали аномально высокие температуры. Так, 27 июня температура здесь поднялась до 46,6 градуса по Цельсию, 28 июня — 47,9 градуса, а 29 июня — . Последнее значение стало максимальной температурой, которую когда-либо регистрировали в Канаде за всю историю метеонаблюдений. До этой недели рекордными для Канады считались 45 градусов, которые зарегистрировали в 1937 году в провинции Саскачеван.

Местных жителей заранее предупредили о том, что к югу от деревни возник пожар на площади более 120 акров, а власти «с опаской наблюдали за тем, как он разрастается и приближается» к деревне, пишет The Guardian. Днем 30 июня в Литтоне начался новый пожар, раздуваемый сильным ветром. Со скоростью 20 метров в секунду ветер подгонял огонь, который за час преодолевал от 10 до 20 километров.

Густой черный дым заполнил долину, а уже через 15 минут огонь охватил всю деревню, рассказал глава Литтона Ян Полдерман. Местные жители начали уезжать, не дожидаясь, пока власти объявят эвакуацию. Официально приказ об эвакуации издали спустя час. В деревню стянули пожарные подразделения из других районов Британской Колумбии.

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Администратор местной школы Stein Valley Nlakapamux School Эдит Лоринг-Куханга рассказала, что ей поручили организовать в учебном заведении место сбора для эвакуации, но вскоре попросили покинуть здание, поскольку там было опасно оставаться. После начала пожара, говорит Лоринг-Куханга, в деревне пропало электричество и интернет, из-за чего люди не могли связаться друг с другом. Женщина покинула деревню в караване из примерно 100 человек. По ее словам, местные жители не брали с собой скот, домашних животных и ценные вещи, например, фотоальбомы — и «потеряли всё».

Глава Литтона Ян Полдерман уверяет, что местные жители в основном «хватали домашних животных, брали ключи, садились в машину и спасались бегством». Жителей направили в ближайшие населенные пункты, где для них создали временные убежища. Ян Полдерман сказал, что ему повезло выбраться из деревни живым: «От Литтона мало что останется. Там повсюду был огонь».

30 июня власти Британской Колумбии сообщили, что на фоне небывалой жары в провинции за пять дней умерли 486 человек (в обычное время в среднем умирали 165 человек). Местные власти связали рост смертей с экстремальными температурами. Многие из умерших — пожилые люди, которые жили одни в плохо проветриваемых помещениях.

В США также регистрируют аномальные температуры — в Сиэтле, Портленде и других городах зафиксировали рекордные +46 градусов. Американские власти, как и канадские, связывают с экстремальной погодой смерти в штатах Орегон и Вашингтон.

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Александр Бакланов