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Жара, жара! 🔥Жареное солнце больши-и-их городов… Попробуйте в такую погоду пройти тест «Медузы» по знаменитой песне Юлии Чичериной. Только не расплавьтесь!

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Последние годы о Юлии Чичериной говорят в основном из-за ее политических взглядов: певица открыто поддерживает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Исполнительница много раз приезжала туда с концертами. А еще она получила паспорта ЛНР и ДНР (и даже называет себя «дончаночкой»). Но с середины июня Чичерину вспоминают по совсем другим причинам — и дело в нестерпимой жаре в европейской части России. В общем, это тест по той самой песне про жареное солнце больших городов (и ни о чем больше). Жара-а-а, жара-а-а!

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Фото в анонсе: Антон Денисов / ТАСС