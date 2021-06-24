На Евро-2020 устроили протест против венгерского закона о гей-пропаганде. Во время исполнения гимна перед футболистами развернули радужный флаг

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Matthias Hangst / Pool / AP / Scanpix / LETA

23 июня в Мюнхене на матче третьего тура группового этапа между Германией и Венгрией немецкие болельщики провели акцию в поддержку ЛГБТ. Перед началом игры, когда венгерские футболисты исполняли государственный гимн, на поле стадиона «Альянц Арена» выбежал человек в футболке немецкой сборной и поднял перед спортсменами радужный флаг. Протестующего задержали стюарды.

Венгерские фанаты ответили на ЛГБТ-акцию свистом, а во время исполнения гимна Германии повернулись спиной к полю.

Акция немецких болельщиков стала ответом на закон о гей-пропаганде, принятый в Венгрии 15 июня. Он запрещает распространять в школах или показывать по телевидению материалы о гомосексуальности и трансгендерности. Германия и еще 13 стран Евросоюза осудили принятый закон, после чего премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ехать на футбольный матч 23 июня.

Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) запретил включать на стадионе радужную подсветку во время игры Германии и Венгрии. С предложением подсветить стадион выступил мэр Мюнхена Дитер Райтер. Организатор турнира ответил отказом, указав на политический контекст в Венгрии и отметив, что УЕФА — «политически и религиозно нейтральная организация». Спортивные чиновники предложили подсветить стадион в другой день, например, с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене пройдет неделя прайда.

После отказа УЕФА футбольные клубы стали менять свои логотипы в твиттере на радужные. Так, например, поступили испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус». Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, в свою очередь, опубликовал фотографию стадиона «Альянц Арена», подсвеченного цветами радуги.

Стадион «Альянц Арена» в Мюнхене

Стадионы в Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте, Кельне и Вольфсбурге решили подсветить свои арены цветами радуги во время матча Германия — Венгрия. Крупнейшие немецкие компании, в том числе BMW, Volkswagen, Siemens, разместили радужные флаги в соцсетях.

УЕФА в ответ добавила к своему логотипу в твиттере радугу, отметив, что это не политический символ, «а знак твердой приверженности [организации] более разнообразному и инклюзивному обществу».

На матче Германия — Венгрия многие немецкие болельщики держали в руках небольшие флаги, которые перед игрой раздавали активисты. Несколько человек пришли на стадион с большими радужными флагами, другие — в соответствующих масках и париках. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер играл в радужной капитанской повязке.

Матч на «Альянц Арене» завершился со счетом 2:2. По ходу встречи немецкая сборная дважды уступала венгерской команде, рискуя вылететь с турнира, но под конец свела игру к ничьей. Второй гол в ворота Венгрии забил полузащитник Леон Горецка, вышедший на замену. Празднуя гол, футболист показал трибунам сердце, сложенное из пальцев. В прошлом Горецка выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Сборная Германии по итогам встречи заняла второе место в группе F и вышла в плей-офф. Команда Венгрии стала последней в группе и покинула чемпионат Европы.

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Александр Бакланов