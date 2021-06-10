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Кольцеобразное солнечное затмение, которое наблюдали в Саудовской Аравии 26 декабря 2019 года Hamad I Mohammed / Reuters / Scanpix / LETA

10 июня жители Северного полушария Земли могут наблюдать первое в 2021 году затмение Солнца. Это кольцеобразное солнечное затмение, которое случается, когда Луна и Земля находятся на максимальном или близком к максимальному расстоянии. Из-за этого наблюдаемый диаметр Луны выглядит меньше солнечного, и она не может закрыть Солнце целиком, как это бывает во время полного затмения.

Солнечное затмение началось в Северной Америке и закончится на Дальнем Востоке. Его можно увидеть в канадской провинции Онтарио, Гренландии и на Северном полюсе, а также в России — в Якутии и Чукотке, говорят в Роскосмосе. Лучше всего его будет видно в Арктике. Из России затмение Солнца будет видно с 14:22 до 14:29 по московскому времени.

На севере Азии, в странах Европы и США, если повезет с погодой, можно будет наблюдать частичное затмение. Из Москвы теоретически также можно будет увидеть только частные фазы затмения с максимумом в 14:26 по местному времени, когда Луна закроет Солнце на 16%. Но, скорее всего, жители Москвы не увидят солнечное затмение вовсе — из-за того, что небо затянуто облаками. «Небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, везде многослойный „пирог“ будет закрывать небосвод на 100%, поэтому жители столичного региона вообще не увидят затмение, нет ни одного шанса», — считает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Людям, которые собираются смотреть солнечное затмение, стоит помнить, что на Солнце нельзя смотреть невооруженным глазом. Лучше использовать специализированные очки или смотреть на проекцию затмения с помощью камеры-обскуры (ее можно сделать самостоятельно из двух листов картона). А для тех, кто не сможет увидеть солнечное затмение вживую, доступны несколько онлайн-трансляций.

NASA

timeanddate

Gian Masi

А так выглядит полное солнечное затмение

Солнечное затмение над США. Фотографии

А так выглядит полное солнечное затмение

Солнечное затмение над США. Фотографии

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Александр Бакланов