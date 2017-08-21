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Солнечное затмение над США. Фотографии
Meduza
19:04, 21 августа 2017
Aubrey Gemignani / NASA
В понедельник, 21 августа, в США можно было наблюдать полное солнечное затмение: тень от Луны прошла по территории страны с запада на восток. К этому редкому явлению все активно готовились: простые американцы закупали специальные защитные очки, а NASA отправило истребитель в погоню за лунной тенью. «Медуза» собрала фотографии, сделанные во время затмения в США.
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