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Солнечное затмение над США. Фотографии

Meduza
19:04, 21 августа 2017

Aubrey Gemignani / NASA

В понедельник, 21 августа, в США можно было наблюдать полное солнечное затмение: тень от Луны прошла по территории страны с запада на восток. К этому редкому явлению все активно готовились: простые американцы закупали специальные защитные очки, а NASA отправило истребитель в погоню за лунной тенью. «Медуза» собрала фотографии, сделанные во время затмения в США.

Чарлстон, Южная Каролина
Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA
Сейлем, Орегон
Yin Bogu / Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA
Нэшвилл, Теннесси
George Walker IV / The Tennessean / USA Today / Sipa USA / Scanpix / LETA
Олбани, Орегон
Mark Ylen / Albany Democrat-Herald / AP / Scanpix / LETA
Ирвайн, Калифорния
Eugene Garcia / EPA / Scanpix / LETA
Рейс Лондон — Майами
Owen Humphreys / PA / Scanpix / LETA
Сан-Франциско, Калифорния
Jeff Chiu / AP / Scanpix / LETA
Ноксвилл, Теннесси
Caitie McMekin / Knoxville News Sentinel / USA Today / Sipa USA / Scanpix / LETA
Мадрас, Орегон
Stan Honda / AFP / Scanpix / LETA
Мадрас, Орегон
Aubrey Gemignani / NASA

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