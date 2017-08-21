Вокруг шум: солнечное затмение в США Где следить, как смотреть и при чем тут певица Бонни Тайлер?

На территории США 21 августа будут наблюдать полное солнечное затмение. Это большое событие, о котором уже несколько месяцев пишут американские издания (в последние недели материалы о затмении выходят с экстремальной частотой). Увы, из России затмение видно не будет. «Медуза» собрала ссылки на трансляции затмения, а также на примечательные материалы и забавные истории, связанные с этим событием.

Солнечное затмение начнется примерно в 18:45 мск. Таймер с обратным отсчетом — здесь.

Что такое затмение?

Если вы не знаете, чем отличаются лунное и солнечное затмения, вот объяснение в одном твите:

🌓🌎🌞 <-- lunar eclipse



🌎🌓🌞 <-- solar eclipse



🌎🌞🌗 <-- apocalypse — Katie Mack (@AstroKatie) October 5, 2014

Где следить?

Самый простой способ — смотреть официальную трансляцию NASA.

NASA TV Public-Education NASA

На карту нанесены трансляции с камер, расположенных на пути следования тени от Луны. Сама тень будет проходить слева направо.

Энтузиасты запустят несколько десятков воздушных шаров, которые будут передавать видео и фотографии затмения в прямом эфире.

Станция пролетит через полутень от Луны три раза, но полного солнечного затмения космонавты не увидят. Если нам повезет, затмение попадет на трансляцию с МКС.

CNN и Volvo обещают показать затмение на 360-градусных видео, которые можно будет смотреть на сайте, в фейсбуке и через шлемы виртуальной реальности Samsung Gear VR и Oculus Rift.

Twitter ведет свою трансляцию — для этого сервис заключил партнерство с телесетью The Weather Channel.

Experience the total solar eclipse live on Twitter on Aug. 21 from 12pm - 4pm ET. https://t.co/dL1kZCodD3 #Eclipse2017 #ChasingEclipse2017 — The Weather Channel (@weatherchannel) August 20, 2017

Или на ютьюб-канале издания — в виде 360-градусной трансляции.

360 Degree VR Solar Eclipse Live Stream With Jeffrey Kluger From Casper, Wyoming | TIME TIME

Популяризатор астрономии Игорь Тирский собрал в телеграме еще больше ссылок на разные трансляции. На случай, если вам мало этих.

Как смотреть и фотографировать?

Масса материалов в американских изданиях посвящена тому, как правильно следить за солнечным затмением и как его фотографировать.

Главное правило (если вы в Штатах и будете смотреть на затмение): берегите глаза . Подойдут специальные очки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Сгодится и самодельный пинхол.

Astro-Video of the Week: Making A Simple and Safe Binocular Solar Filter - https://t.co/1vLFJlHmbg In time for #Eclipse2017 weekend. pic.twitter.com/3NiAV5INgc — Dave Dickinson (@Astroguyz) August 18, 2017

Очевидно, защитный фильтр понадобится и для телескопа . Причем даже если зритель не будет смотреть самостоятельно — солнце может за несколько секунд сжечь фотоаппарат.

How to MELT your camera shooting the eclipse! Everything Photography

Журналисты также подготовили инструкции по поводу того, как фотографировать затмение на телефон. Ничего сколь-нибудь впечатляющего из этой затеи все равно не выйдет.

Как симулировать затмение?

CNET выпустил подборку приложений, которые покажут солнечное затмение в любой момент и в любом месте.

Симулятор затмения появился и в Google Earth: там можно и проследить за тем, как будет двигаться тень над Землей, и посмотреть на затмение с определенной точки.

Google Earth

Что еще произойдет?

Солнечное затмение пришлось на понедельник, и миллионы американцев оторвутся от работы, чтобы посмотреть на него. Убытки, которые принесет двухминутный простой, оценивают в 700 миллионов долларов.

Курьерская служба FedEx на всякий случай изучала, может ли затмение помешать ее работе.

I mean sure. But really? pic.twitter.com/jPSEAXL1da — Jesse Vincent (@obra) August 18, 2017

Даже сотрудникам «Макдоналдса» разрешат сделать перерыв, чтобы полюбоваться редким явлением. На целых три минуты.

Певица Бонни Тайлер во время затмения споет свою легендарную песню «Total Eclipse of the Heart».

Bonnie Tyler — Total Eclipse of the Heart bonnietylerVEVO

NASA будет догонять тень от Луны на истребителе. Благодаря этому ученые смогут следить за затмением дольше, чем кто-либо, — семь минут.

NASA Jets Chase The Total Solar Eclipse NASA Goddard

Британцы ничего не увидят. Для них Луна лишь с самого края наплывет на Солнце. Но какая разница?