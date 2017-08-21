Вокруг шум: солнечное затмение в США Где следить, как смотреть и при чем тут певица Бонни Тайлер?
Frederic J. Brown / AFP / Scanpix / LETA
На территории США 21 августа будут наблюдать полное солнечное затмение. Это большое событие, о котором уже несколько месяцев пишут американские издания (в последние недели материалы о затмении выходят с экстремальной частотой). Увы, из России затмение видно не будет. «Медуза» собрала ссылки на трансляции затмения, а также на примечательные материалы и забавные истории, связанные с этим событием.
Солнечное затмение начнется примерно в 18:45 мск. Таймер с обратным отсчетом — здесь.
Что такое затмение?
Если вы не знаете, чем отличаются лунное и солнечное затмения, вот объяснение в одном твите:
🌓🌎🌞 <-- lunar eclipse— Katie Mack (@AstroKatie) October 5, 2014
🌎🌓🌞 <-- solar eclipse
🌎🌞🌗 <-- apocalypse
Где следить?
На ютьюбе
Самый простой способ — смотреть официальную трансляцию NASA.
На сайте NASA
На карту нанесены трансляции с камер, расположенных на пути следования тени от Луны. Сама тень будет проходить слева направо.
Еще одна трансляция — со стратостатов!
Энтузиасты запустят несколько десятков воздушных шаров, которые будут передавать видео и фотографии затмения в прямом эфире.
Трансляция с МКС
Станция пролетит через полутень от Луны три раза, но полного солнечного затмения космонавты не увидят. Если нам повезет, затмение попадет на трансляцию с МКС.
На сайте CNN
CNN и Volvo обещают показать затмение на 360-градусных видео, которые можно будет смотреть на сайте, в фейсбуке и через шлемы виртуальной реальности Samsung Gear VR и Oculus Rift.
В твиттере
Twitter ведет свою трансляцию — для этого сервис заключил партнерство с телесетью The Weather Channel.
Experience the total solar eclipse live on Twitter on Aug. 21 from 12pm - 4pm ET. https://t.co/dL1kZCodD3 #Eclipse2017 #ChasingEclipse2017— The Weather Channel (@weatherchannel) August 20, 2017
На сайте Time
Или на ютьюб-канале издания — в виде 360-градусной трансляции.
Много где еще
Популяризатор астрономии Игорь Тирский собрал в телеграме еще больше ссылок на разные трансляции. На случай, если вам мало этих.
Как смотреть и фотографировать?
Масса материалов в американских изданиях посвящена тому, как правильно следить за солнечным затмением и как его фотографировать.
Главное правило (если вы в Штатах и будете смотреть на затмение): берегите глаза. Подойдут специальные очки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Сгодится и самодельный пинхол.
Astro-Video of the Week: Making A Simple and Safe Binocular Solar Filter - https://t.co/1vLFJlHmbg In time for #Eclipse2017 weekend. pic.twitter.com/3NiAV5INgc— Dave Dickinson (@Astroguyz) August 18, 2017
Очевидно, защитный фильтр понадобится и для телескопа. Причем даже если зритель не будет смотреть самостоятельно — солнце может за несколько секунд сжечь фотоаппарат.
Журналисты также подготовили инструкции по поводу того, как фотографировать затмение на телефон. Ничего сколь-нибудь впечатляющего из этой затеи все равно не выйдет.
Как симулировать затмение?
CNET выпустил подборку приложений, которые покажут солнечное затмение в любой момент и в любом месте.
Симулятор затмения появился и в Google Earth: там можно и проследить за тем, как будет двигаться тень над Землей, и посмотреть на затмение с определенной точки.
Что еще произойдет?
Солнечное затмение пришлось на понедельник, и миллионы американцев оторвутся от работы, чтобы посмотреть на него. Убытки, которые принесет двухминутный простой, оценивают в 700 миллионов долларов.
#SolarEclipse2017 will cost America almost $700,000,000 in lost productivityhttps://t.co/nJlOgXxDAV pic.twitter.com/mZE0hVug61— NBC News (@NBCNews) August 21, 2017
Курьерская служба FedEx на всякий случай изучала, может ли затмение помешать ее работе.
I mean sure. But really? pic.twitter.com/jPSEAXL1da— Jesse Vincent (@obra) August 18, 2017
Даже сотрудникам «Макдоналдса» разрешат сделать перерыв, чтобы полюбоваться редким явлением. На целых три минуты.
Певица Бонни Тайлер во время затмения споет свою легендарную песню «Total Eclipse of the Heart».
NASA будет догонять тень от Луны на истребителе. Благодаря этому ученые смогут следить за затмением дольше, чем кто-либо, — семь минут.
Британцы ничего не увидят. Для них Луна лишь с самого края наплывет на Солнце. Но какая разница?
Who needs the moon? UK experiences it's own #solareclipse as clouds block out sun pic.twitter.com/gqWcwwmBjs— Gurjit Dehl (@GurjitDehl) August 21, 2017