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Вокруг шум: солнечное затмение в США Где следить, как смотреть и при чем тут певица Бонни Тайлер?

Meduza
15:21, 21 августа 2017
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Frederic J. Brown / AFP / Scanpix / LETA

На территории США 21 августа будут наблюдать полное солнечное затмение. Это большое событие, о котором уже несколько месяцев пишут американские издания (в последние недели материалы о затмении выходят с экстремальной частотой). Увы, из России затмение видно не будет. «Медуза» собрала ссылки на трансляции затмения, а также на примечательные материалы и забавные истории, связанные с этим событием.

Солнечное затмение начнется примерно в 18:45 мск. Таймер с обратным отсчетом — здесь.

Что такое затмение?

Если вы не знаете, чем отличаются лунное и солнечное затмения, вот объяснение в одном твите:

Где следить?

На ютьюбе

Самый простой способ — смотреть официальную трансляцию NASA.

NASA TV Public-Education
NASA

На сайте NASA

На карту нанесены трансляции с камер, расположенных на пути следования тени от Луны. Сама тень будет проходить слева направо.

Еще одна трансляция — со стратостатов!

Энтузиасты запустят несколько десятков воздушных шаров, которые будут передавать видео и фотографии затмения в прямом эфире.

Трансляция с МКС

Станция пролетит через полутень от Луны три раза, но полного солнечного затмения космонавты не увидят. Если нам повезет, затмение попадет на трансляцию с МКС.

На сайте CNN

CNN и Volvo обещают показать затмение на 360-градусных видео, которые можно будет смотреть на сайте, в фейсбуке и через шлемы виртуальной реальности Samsung Gear VR и Oculus Rift.

В твиттере

Twitter ведет свою трансляцию — для этого сервис заключил партнерство с телесетью The Weather Channel.

На сайте Time

Или на ютьюб-канале издания — в виде 360-градусной трансляции.

360 Degree VR Solar Eclipse Live Stream With Jeffrey Kluger From Casper, Wyoming | TIME
TIME

Много где еще

Популяризатор астрономии Игорь Тирский собрал в телеграме еще больше ссылок на разные трансляции. На случай, если вам мало этих.

Как смотреть и фотографировать?

Масса материалов в американских изданиях посвящена тому, как правильно следить за солнечным затмением и как его фотографировать.

Главное правило (если вы в Штатах и будете смотреть на затмение): берегите глаза. Подойдут специальные очки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Сгодится и самодельный пинхол.

Очевидно, защитный фильтр понадобится и для телескопа. Причем даже если зритель не будет смотреть самостоятельно — солнце может за несколько секунд сжечь фотоаппарат.

How to MELT your camera shooting the eclipse!
Everything Photography

Журналисты также подготовили инструкции по поводу того, как фотографировать затмение на телефон. Ничего сколь-нибудь впечатляющего из этой затеи все равно не выйдет.

Как симулировать затмение?

CNET выпустил подборку приложений, которые покажут солнечное затмение в любой момент и в любом месте.

Solar Eclipse by Redshift

Симулятор затмения появился и в Google Earth: там можно и проследить за тем, как будет двигаться тень над Землей, и посмотреть на затмение с определенной точки.

Google Earth

Что еще произойдет?

Солнечное затмение пришлось на понедельник, и миллионы американцев оторвутся от работы, чтобы посмотреть на него. Убытки, которые принесет двухминутный простой, оценивают в 700 миллионов долларов.

Курьерская служба FedEx на всякий случай изучала, может ли затмение помешать ее работе.

Даже сотрудникам «Макдоналдса» разрешат сделать перерыв, чтобы полюбоваться редким явлением. На целых три минуты.

My local McDonald's is reminding us of some things in life are worth stopping for. from pics

Певица Бонни Тайлер во время затмения споет свою легендарную песню «Total Eclipse of the Heart».

Bonnie Tyler — Total Eclipse of the Heart
bonnietylerVEVO

NASA будет догонять тень от Луны на истребителе. Благодаря этому ученые смогут следить за затмением дольше, чем кто-либо, — семь минут.

NASA Jets Chase The Total Solar Eclipse
NASA Goddard

Британцы ничего не увидят. Для них Луна лишь с самого края наплывет на Солнце. Но какая разница?

«Кому нужна Луна? В Великобритании свое затмение — когда облака закрывают собой Солнце»

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