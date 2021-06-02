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Lucy Nicholson / Reuters / Scanpix / LETA

Российская модель Гузель Ганиева подала судебный иск в Нью-Йорке против миллиардера, бывшего руководителя инвестиционной компании Apollo Global Management Леона Блэка. Она обвинила его в многолетних сексуальных домогательствах, насилии и клевете.

38-летняя Ганиева впервые рассказала о пережитом насилии 17 марта, написав несколько постов в твиттер-аккаунте, который был зарегистрирован незадолго до этого. Как утверждалось в твитах, Блэк преследовал ее с 2008 года, когда они впервые встретились, чтобы обсудить рабочие вопросы. «Хотя он понимал мои карьерные устремления, он не мог понять того, что я отказываюсь от его сексуальных домогательств. Он издевался, манипулировал, угрожал и принуждал», — написала Ганиева в твиттере.

Через несколько дней Блэк в интервью New York Post заявил, что у него «по глупости» был роман с Ганиевой и что он закончился семь лет назад. По его словам, Ганиева вымогала у него деньги за свое молчание, поэтому он, «чтобы оградить семью от публичного скандала», был вынужден платить ей. Блэк заявил, что его юристы занимаются вопросом подачи иска о вымогательстве.

Ганиева в своем обращении в суд прямо обвинила Блэка во лжи, подчеркнув, что у них не было романа по обоюдному согласию. В иске подчеркивается, что сексуальные домогательства со стороны миллиардера были неоднократными, и отдельно описывается случай изнасилования, произошедший в 2014 году.

Ганиева также обвинила Блэка в клевете из-за его заявлений о вымогательстве. При этом она подтвердила, что получала от него деньги. В 2011 году, по ее словам, Блэк сам предложил ей ссуду в 480 тысяч долларов на расходы на образование, а в 2013-м она заключила с ним еще один похожий договор. В 2015 году Ганиева и Блэк заключили соглашение о неразглашении. По словам Ганиевой, Блэк вынудил ее подписать этот документ в обмен на прощение долгов, которые она не могла выплатить.

Состояние 69-летнего Леона Блэка оценивается в 9,2 миллиарда долларов, он занимает 288 место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Блэк возглавлял инвестфонд Apollo Global Management на протяжении 30 лет, однако в марте 2021 года был вынужден уйти в отставку из-за связей с — финансистом, которого обвиняли в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Осенью 2020 года The New York Times писала, что Блэк заплатил Эпштейну по крайней мере 50 миллионов долларов, после чего крупнейшие фонды, хранящие деньги в Apollo, пригрозили приостановить свои инвестиции. Из-за этого Блэк попросил комитет независимых директоров компании проверить его отношения с Эпштейном — и по итогам проверки выяснилось, что финансисту заплатили не 50 миллионов, а в общей сложности 158 миллионов долларов за консультации по вопросам налогообложения и имущественного планирования. При этом свидетельств того, что Блэк был причастен к преступной деятельности Эпштейна, комиссия не нашла.

Первоначально сообщалось, что Блэк уйдет в отставку в июле 2021 года, однако в конце марта он объявил, что покидает свой пост немедленно «по личным обстоятельствам». Это произошло спустя несколько дней после обвинений, выдвинутых Ганиевой. Как писала New York Post, к тому моменту ее сообщения в твиттере еще не привлекли широкого внимания СМИ, однако о них уже знали несколько членов совета директоров Apollo.

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