Модного магната Питера Найгарда задержали по делу о сексуальной эксплуатации женщин в течение 25 лет Обвинения против него выдвинули 84 женщины и двое его сыновей

14 декабря полиция Канады по запросу США задержала в Виннипеге основателя модной корпорации , 79-летнего миллионера Питера Найгарда, сообщило министерство юстиции США. Найгарда обвиняют в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, рэкете и других преступлений с участием десятков женщин, в том числе несовершеннолетних, в США, Канаде, на Багамских Островах и в других местах.

По данным следствия, в 1995-2020 годах Питер Найгард использовал влияние своей компании Nygard Group и ее сотрудников, чтобы вербовать и содержать женщин, как взрослых, так и несовершеннолетних, «для сексуального удовлетворения Найгарда, его друзей и партнеров по бизнесу». Часто жертвами становились девушки из неблагополучных семей, с которыми жестоко обращались.

Найгард, его сообщники, в том числе сотрудники компании, использовали силу, мошенничество и принуждение, чтобы заставить женщин и девочек-подростков заниматься сексом с миллионером и его друзьями, сказано в заявлении Минюста. В некоторых случаях Найгард постоянно следил за своими жертвами и ограничивал их перемещение. По данным следствия, бизнесмен изнасиловал несколько женщин; его сообщники накачивали других жертв наркотиками, чтобы склонить к сексу.

С некоторыми из женщин, по данным следствия, Питер Найгард поддерживал «личные и квазипрофессиональные отношения», называя их «подругами» и «помощницами». Бизнесмен требовал, чтобы эти женщины сопровождали его в поездках, а также занимались сексом с самим Найгардом, его сообщниками и друг с другом. Кроме того, Найгард использовал «подруг», чтобы найти новых жертв. Миллионер платил некоторым женщинам как сотрудницам своей компании.

В феврале 2020 года, как напоминает The Guardian, десять женщин подали в суд Нью-Йорка иск к Питеру Найгарду, обвинив бизнесмена в том, что в 2000-е годы тот заманивал женщин и девочек-подростков в свое поместье на Багамах, обещая им деньги и работу в модельном бизнесе. Несколько истцов заявили, что Найгард изнасиловал их в подростковом возрасте. По словам некоторых жертв, они сопротивлялись сексуальным домогательствам, после чего их усыпляли и насиловали. Среди тех, кто посещал владения бизнесмена на Багамах в тот период, был .

Всего к коллективному иску против Найгарда присоединились 84 женщины, которые обвинили его в сексуальном насилии, пишет Vice, ссылаясь на слова адвоката Лизы Хаба, представляющей интересы жертв в групповом иске. Около половины неназванных жертв подверглись насилию в возрасте 14-15 лет. Среди истцов, как отмечает The Guardian, есть в том числе жительницы Канады. Сейчас производство по иску приостановлено в связи с проходящим уголовным расследованием.

Питер Найгард отрицал все обвинения, утверждая, что иск против него подали из-за многолетнего спора с американским инвестором Луисом Бэконом, живущим с ним по-соседству на Багамах.

В феврале власти США провели обыски в штаб-квартире компании Питера Найгарда в Нью-Йорке и в его доме в Лос-Анджелесе. После этого основные клиенты компании Nygard стали отказываться от ее товаров, отмечает The New York Times. Сам бизнесмен ушел с поста главы компании, а также отказался от доли в ней. В марте компания объявила о банкротстве после 53 лет работы.

В августе двое сыновей Питера Найгарда подали в суд иск к своему отцу, обвинив его в том, что он заплатил секс-работницам, чтобы те лишили их девственности в подростковом возрасте. В одном случае это случилось в 2004 году на Багамах, в другом — в 2018-м в Канаде. Первому из сыновей Найгарда на тот момент было 15 лет, второму — 14 лет. В иске утверждалось, что компания Nygard пыталась скрыть следы случившегося. Адвокат Найгарда отрицал эти обвинения, называя их «полностью лживыми». По словам Питера Найгарда, этого никогда не было.

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Александр Бакланов