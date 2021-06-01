Считают ли в Кремле конкурс на звание худшего школьного туалета попыткой Запада дискредитировать Россию. Отвечает Дмитрий Песков

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Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

В конце мая производитель чистящих средств Domestos подвел итоги конкурса худших российских школьных туалетов — его победители получат бесплатный ремонт от компании и годовой набор чистящих средств. Конкурс проводился не впервые и был анонсирован еще в марте, но в мае о нем начали писать крупные СМИ, после чего он вызвал общественный резонанс и широкую дискуссию о состоянии российских школ. На ежедневном пресс-брифинге 1 июня журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле думают об этом конкурсе.

«Коммерсант FM»: Производитель бытовой химии Domestos, который принадлежит британской компании Unilever, провел в России конкурс на звание худшего школьного туалета. Там со всей страны присылали фотографии, а пользователям предлагалось голосовать. Победителям пообещали бесплатный ремонт. Это вызвало очень большой резонанс в СМИ и соцсетях. Не считают ли в Кремле этот конкурс некоей провокацией против России, попыткой дискредитировать Россию со стороны Запада?

Дмитрий Песков: (смеется) Почему? Нет. Нет, не считают. Даже Domestos у нас отечественный. Ну мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, вот, но не видим здесь ничего такого.

«Эхо Москвы»: Надо сказать, что для многих россиян, когда они увидели эти фотографии, в общем стало открытием, что такое большое количество школ нуждается в ремонте туалетных комнат. Насколько это заметили в Кремле? Насколько считают важным, может быть, выделить какое-то количество средств на ремонт?

Дмитрий Песков: Послушайте, это вряд ли вопрос Кремля. Конечно, это вопрос каждой отдельно взятой школы. Вопрос общей культуры. Вопрос руководства.

«Эхо Москвы»: Но обратили ли внимание на общественное обсуждение данной темы?

Дмитрий Песков: Нет, не обратили.

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