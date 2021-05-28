Год назад Nike без объяснения причин разорвала контракт с Неймаром. Оказывается, это случилось после того, как футболиста обвинили в домогательствах

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Franck Fife / AFP / Scanpix / LETA

Компания Nike разорвала контракт с бразильским футболистом Неймаром после того, как одна из ее сотрудниц обвинила спортсмена в домогательствах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

О расторжении контракта с Неймаром Nike сообщила в августе 2020 года, официально тогда причины этого шага не комментировали. До этого футболист и компания сотрудничали на протяжении 15 лет, а расторгнутый контракт должен был действовать еще восемь лет.

Как выяснил WSJ, еще в 2016 году одна из сотрудниц Nike рассказала своим коллегам и друзьям о том, что Неймар пытался склонить ее к оральному сексу в номере отеля в Нью-Йорке. Сама женщина тогда занималась организацией одной из маркетинговых акций с участием футболиста.

В 2018 году женщина подала официальную жалобу в Nike, после чего компания начала расследование и временно прекратила проведение рекламных мероприятий с Неймаром. К разрыву контракта привел отказ спортсмена «сотрудничать с расследованием правдоподобных утверждений сотрудницы о правонарушениях», сообщила WSJ представитель Nike Хиллари Крейн. Она отметила, что при отказе от контракта с Неймаром компания не называла причин этого, так как фактов, позволявших бы говорить по существу дела, выявлено не было.

Сам Неймар отрицает обвинения в свой адрес. В заявлении представителей футболиста отмечается, что он будет «решительно защищаться от безосновательных нападок» в случае предъявления обвинений, чего пока не произошло. Представители Неймара заявили WSJ, что причины разрыва контракта были коммерческими.

Отец футболиста Неймар Сантос в комментарии бразильскому изданию Fohla выразил мнение, что Nike пытается отомстить его сыну за отказ от сотрудничества, который произошел по его инициативе. «Всех, кто уходит от Nike, обвиняют в этом. Это очень странно», — сказал Неймар Сантос.

В 2019 году бразильская модель Нажила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании. Женщина заявляла, что после того, как она познакомилась с футболистом в соцсетях, тот пригласил ее в Париж и принудил к сексу. Триндаде утверждала, что у нее есть видеозапись, подтверждающая ее слова, однако позже заявила, что планшет с видео у нее украли.

Представители Неймара настаивали, что секс происходил по обоюдному согласию и называли обвинения попыткой вымогательства. Через два месяца после обвинений со стороны Триндаде полиция сняла с футболиста подозрения в изнасиловании из-за недостатка доказательств. Позже прокуратура обвинила саму женщину в вымогательстве, ложном доносе и мошенничестве.

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