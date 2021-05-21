«Наша мать погибла из-за этого» Сыновья прокомментировали расследование о знаменитом интервью принцессы Дианы «Би-би-си» и обвинили в смерти матери СМИ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Принцесса Диана во время интервью Мартину Баширу, 20 ноября 1995 года Capital Pictures / Scanpix / LETA

Сыновья принцессы Дианы, герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри, выступили с критикой корпорации «Би-би-си» и средств массовой информации в целом, комментируя итоги расследования о знаменитом интервью их матери журналисту Мартину Баширу.

В 1995 году принцесса Диана в беседе с Баширом в программе «Панорама» впервые открыто рассказала о супружеской неверности принца Чарльза и расставании с ним. «Нас в браке было трое», — заявила она, имея в виду отношения Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. В следующем году Чарльз и Диана развелись. 31 августа 1997 года принцесса погибла в автокатастрофе.

В ноябре 2020 года британская сеть ITV выпустила расследование об обстоятельствах интервью, ставшего причиной распада брака Чарльза и Дианы. В нем утверждалось, что Мартин Башир добился беседы с принцессой обманным путем — а именно использовал поддельные документы, которые якобы подтверждали, что за принцессой следят.

20 мая 2021 года независимое расследование, проведенное по заказу «Би-би-си», подтвердило эти выводы. По его итогам также выяснилось, что Башир лгал руководству телерадиокомпании о фальшивых документах, а его начальство предпочло оставить это без последствий. После этого «Би-би-си» принесла официальные извинения королевской семье.

Принцы Уильям и Гарри в своих заявлениях по итогам расследования выразили мнение, что интервью Баширу косвенно повлияло на следующие события, которые в итоге привели к гибели принцессы Дианы.

«Обманный путь, которым было получено это интервью, повлиял на то, что сказала в нем моя мать. Это интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений между моими родителями и нанесло неоценимый ущерб другим людям. Печально осознавать, что допущенные „Би-би-си“ ошибки значительно повлияли на то, что у нее [принцессы Дианы] развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце ее жизни», — заявил в своем видеообращении принц Уильям.

Он также выразил сожаление, что «Би-би-си» не провела должного расследования сразу, и его мать так и не узнала, что была обманута журналистами. «Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство „Би-би-си“, которое закрыло глаза на ситуацию вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы», — добавил Уильям.

В свою очередь принц Гарри назвал причиной смерти Дианы «культуру эксплуатации и неэтичных практик» в медиа, которые по-прежнему распространены сегодня.

«Наша мать погибла из-за этого, и ничего не изменилось. Защищая ее наследие, мы защищаем всех остальных и поддерживаем достоинство, с которым она прожила свою жизнь», — говорится в заявлении Гарри.

В середине мая стало известно, что Мартин Башир, который занимал должность редактора «Би-би-си Ньюс» по религиозной тематике, уволился из корпорации.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег