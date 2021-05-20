«Би-би-си» извинилась за использование поддельных документов при подготовке интервью с принцессой Дианой. В нем она призналась, что рассталась с Чарльзом
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Независимое расследование, проведенное по инициативе «Би-би-си», показало, что журналист Мартин Башир в 1995 году использовал поддельные документы с целью добиться интервью с принцессой Дианой.
Расследование подтвердило, что Башир показал брату Дианы Чарльзу Спенсеру фальшивую банковскую выписку, из которой следовало, что приближенным Дианы платили за слежку за ней. Это позволило журналисту войти в доверие к Спенсеру, после чего тот познакомил его с Дианой.
Помимо этого, по итогам расследования выяснилось, что Башир лгал о фальшивых документах руководству, а само начальство предпочло оставить инцидент без последствий.
Корпорация «Би-би-си» принесла извинения Спенсеру и королевской семье. Башир тоже извинился, хотя и отметил, что продолжает гордиться интервью и подчеркнул, что поддельные документы не повлияли на решение принцессы Дианы говорить с ним.
В интервью Баширу Диана впервые сообщила, что они с принцем Чарльзом расстались, и заявила, что «в браке нас было трое», имея в виду отношения Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Интервью посмотрели 23 миллиона человек.
В отношении Башира «Би-би-си» проводила проверку еще в 1996 году. Тогда нарушений не нашли.
Башир уволился из «Би-би-си» несколько дней назад. Причиной этого официально называлось состояние здоровья.