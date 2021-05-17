Бельгийские монахи, которые варят траппистское пиво, отстояли в суде право на родниковую воду Ее угрожал перекрыть крупнейший в мире производитель извести. Монахам помог документ 1833 года

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из аббатства Нотр-Дам-де-Сен-Реми в бельгийском городе Рошфор выиграли судебную тяжбу с крупнейшим в мире производителем извести, компанией Lhoist Group о праве монахов на родниковую воду, из которой они варят знаменитое

Первые упоминания о пивоварне в Рошфоре датируются концом XVI века, затем в конце XIX века пивоварение в аббатстве было возобновлено. Сейчас здесь производят четыре сорта бельгийского эля под маркой «Рошфор».

Тяжба аббатства Нотр-Дам-де-Сен-Реми и компании Lhoist Group началась десять лет назад. Компания планировала углубить расположенный неподалеку от аббатства меловой карьер, чтобы продлить его разработку до 2046 года. Углубление карьера потребовало бы откачки подземных вод под ним. Это понизило бы естественный уровень грунтовых вод и они перестали бы течь в сторону аббатства естественным образом. Однако именно эти воды питают источник на территории аббатства, из которого Нотр-Дам-де-Сен-Реми берет воду для пивоварения. Lhoist Group предложила заменить естественный сток воды системой насосов, но монахи сочли, что это повлияет на ее качество и минерализацию. Это и стало поводом для тяжбы.

Юристы Lhoist Group на суде пытались апеллировать к тому, что «вода не принадлежит аббатству, пока она не течет по его собственности». Однако Нотр-Дам-де-Сен-Реми предъявило суду документ о разделе местных земель и от 1833 года, который запрещает изменять течение источника, питающего аббатство.

В 2019 году суд первой инстанции согласился с доводами монахов. Меловая компания объявила это решение «вызывающим удивление» и подала апелляцию. Однако 14 мая 2021 года апелляционный суд в Льеже подтвердил, что, хотя владелец карьера также владеет источником, он не имеет права «отводить всю или часть воды, которая снабжает аббатство». Как отмечает бельгийское издание RTBF, это означает фактическую победу в тяжбе: сейчас Lhoist Group решает, будет ли компания оспаривать решение в Кассационном суде, который может пересмотреть его только на основании допущенных процедурных нарушений, а не самих аргументов сторон.

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