Guinness удобряла деревья своим пивом. Потому что на карантине его нужно было куда-то девать

Niall Carson / PA / Scanpix / LETA

Пивоварня Guinness пустила сотни тысяч кег с пивом на удобрение для ив и елей. Дело, разумеется, в коронавирусе: бары и пабы закрылись на время каратина, а сваренное пиво нужно было куда-то девать, иначе бы оно просто испортилось. Поэтому стауты и эли Guinness решили отдать природе. Пиво также пошло на компостирование, а часть превратили в биогаз.

Начальник производства Айдан Кроу заявил, что если бы начал считать, сколько нераспроданного пива так и не выпили из-за карантина, то он бы просто расплакался.