Небольшая пивоварня Alnwick в графстве Нортумберленд в Великобритании объявила, что раздаст свое пиво всем желающим. Об этом пишет BBC News.

Компания варит пиво для розлива в пабах и барах, а они из-за карантина сейчас закрыты. У такого пива небольшой срок хранения, всего несколько недель, поэтому, чтобы оно не пропало, пивоварня решила его просто раздать. Условий для получения пива всего два — прийти со своей тарой и пожертвовать любую сумму Национальной службе здравоохранения.

Как рассказал совладелец пивоварни Ян Робинсон, люди приходят за пивом с совершенно разной тарой — кто-то приезжает на машине с несколькими 20-литровыми канистрами, а кто-то просто приходит с бутылкой из-под кока-колы.

В Alnwick раздают пиво каждую пятницу — за две предыдущих пятницы компания собрала 450 фунтов пожертвований.