«Дар, ниспосланный с небес». Американцы, убиравшие мусор после наводнения, нашли холодильник с ледяным пивом

Жители Небраски Кайл Симпсон и его друг Гейленд Штауфер целый день убирали мусор, оставшийся после разлива реки Платт. Закончив, приятели направились к своей машине — и по пути обнаружили грязный холодильник, заставленный банками с пивом.

Американцы назвали свою находку «даром, ниспосланным с небес». Друзья решили наградить себя за усердный труд и выпили пару банок. К их удивлению, пиво оказалось ледяным. Симпсон и Штауфер сделали несколько фотографий и рассказали о своей истории в фейсбуке.

Через соцсети о холодильнике узнал его настоящий владелец — Брайан Хили, живущий вверх по реке. Он немедленно связался с Симпсоном, тот пообещал вернуть ему свою находку. Выяснилось, что для холодильника это уже не первая чрезвычайная ситуация: в 2007 году он пережил пожар в доме.