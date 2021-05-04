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Angelos Tzortzinis / AFP / Scanpix / LETA

В Афинах уже более 45 лет реставрируют Акрополь. Это огромнейший проект, который еще очень далек до завершения. Когда речь идет об одном из самых известных сооружений в мире, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, к каждому этапу работ привлечено самое пристальное внимание специалистов со всего мира, у которых, как это часто бывает, свои взгляды на то, как должна и не должна проходить реставрация.

В частности, бурное обсуждение вызвал проект реставрации лестницы, ведущей к пропилеям — парадному входу с колоннадами, построенному, согласно Плутарху, в 437–432 годах до нашей эры по проекту архитектора Мнесикла. После того как в феврале проект одобрил Центральный археологический совет Греции, десятки археологов, историков, общественных деятелей опубликовали открытое письмо с его критикой. План реставрации, указывали они в обращении, опубликованном на сайте Αρχείον Πολιτισμού, противоречит общепринятым международным нормам для проведения таких работ. Предложенный проект, говорилось в открытом письме, «ведет к деградации и обесцениванию величайшего археологического и художественного сокровища, доставшегося современной Греции».

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План реставрации предполагает, что лестнице будет возвращен вид, который она имела в V веке нашей эры, а позднейшие изменения будут убраны. Противники проекта выражают удивление тем фактом, что лестнице решили вернуть тот вид, который она имела именно в этот период, а не в V веке до нашей эры, когда были, собственно, построены пропилеи.

Подписавшие открытое письмо также напомнили, что в октябре 2020 года неожиданно для многих выяснилось, что на Акрополе полным ходом идут работы по бетонированию пешеходных дорожек. В ходе этих работ, указали они, частично уничтожено многовековое каменное покрытие. Кроме того, применение бетона изменило водный режим почв холма, на котором стоит Акрополь, что может в будущем иметь непредсказуемые последствия для сохранения античного комплекса построек.

Министерство культуры и спорта Греции, говорится в обращении, оправдывало бетонирование дорожек в первую очередь тем, что необходимо обеспечить доступ на холм людям с инвалидностью. Однако, указывают авторы открытого письма, для таких посетителей Акрополь по-прежнему малодоступен: дорожки слишком скользкие для колясок, нет перил, а к парковке неудобно добираться. Истинной целью проведения этих работ, считают они, было расширение пропускной способности и, таким образом, увеличение потока туристов.

Схожие цели, опасаются авторы открытого письма, преследует и проект реставрации лестницы, одной из задач которого министерство культуры и спорта называет «упорядочивание потока посетителей». Примерно такое же мнение высказала и председатель Объединения греческих археологов Деспина Куцумба. «Цель этого — любой ценой превратить Акрополь в место массового туризма», — заявила она.

Минкультуры, пишет The Art Newspaper, претензии авторов открытого письма отвергает. Все более ранние фрагменты лестницы, указывается в заявлении, будут сохранены, а следы новой реставрации при желании можно будет легко убрать.

Реставрация лестницы, ведущей к пропилеям, — не первый проект в рамках реставрации Акрополя, вызывавший противоречивые реакции. Так, в Греции и за ее пределами активно обсуждался Новый музей Акрополя. Трехуровневое здание музея по проекту швейцарского архитектора Бернара Шуми, строительство которого обошлось в 130 миллионов евро, открылось в 2009 году. Для строительства музея снесли два старинных дома середины XIX и начала XX веков, которые специально для этого вывели из списка исторически значимых строений. При этом современное здание, по мнению некоторых экспертов, плохо вписалось в сложившуюся у подножия холма Акрополя застройку.

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