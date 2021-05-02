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Астронавты первой регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю

Источник: Meduza

Компания SpaceX успешно завершила свою первую регулярную миссию к Международной космической станции в рамках контракта с NASA.

В ночь на 2 мая космический корабль Crew Dragon-1 отстыковался от МКС и через шесть с половиной часов совершил посадку в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

Спускаемая капсула с четырьмя астронавтами приводнилась в 02:57 по времени восточного побережья США (09:57 по московскому времени). Затем ее подняла на борт поисково-спасательного судна GO Navigator.

Прямая трансляция посадки велась на ютьюбе-канале NASA. Как отметили в ведомстве, это первая ночная посадка американского космического корабля со времен восьмой миссии Apollo в декабре 1968 года.

NASAʼs SpaceX Crew-1 Mission Splashes Down
NASA

В миссии участвовали три американских астронавта — Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт из Японии Соити Ногути. Экипаж Crew Dragon-1 прибыл на МКС в ноябре 2020 года и провел на станции полгода.

24 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль SpaceX — Crew Dragon-2. На его борту находились астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они проведут на станции около шести месяцев.

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