В Москве возбудили дело об избиении хоккеиста Кевина Антипова. Он обвинил в нападении актера Александра Паля

Кевин Антипов Страница Кевина Антипова в Facebook

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело после избиения бывшего хоккеиста Кевина Антипова, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Дело расследуют по об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Baza уточняет, что дело возбудили в отношении неустановленного лица, поскольку неясно, кто именно избил хоккеиста.

25 апреля ТАСС сообщил, ссылаясь на источник, что Кевин Антипов подал в МВД заявление о том, что в центре Москвы его избили трое мужчин, среди которых, по его словам, был актер Александр Паль. Сам актер, комментируя случившееся, сказал Life: «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые».

На Антипова напали вечером 23 апреля в Малом Левшинском переулке, пишет агентство «Москва», тоже ссылаясь на источник. После нападения спортсмен пошел домой, а 24 апреля обратился за медицинской помощью. У пострадавшего диагностировали переломы лицевой части черепа и повреждение глаза. По данным агентства «Москва», Антипов отказался писать заявление в полицию в связи с плохим самочувствием.

Телеграм-канал «112» утверждает, что актеры Александр Паль и Данил Иванов, которых 25 апреля вызвали на допрос, отказались дать показания, сославшись на . Life при этом пишет, что Паль объяснил полицейским, что конфликт с Антиповым произошел после того, как пьяный спортсмен пытался справить нужду рядом с автомобилем, где сидели актер и его друзья. По информации издания, сам Антипов заявил, что не понял, почему его избили.

Паля и Иванова, по данным «112», отпустили под подписку о невыезде. Полиция ищет третьего участника нападения.

Александр Паль Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Александр Паль — актер Московского академического театра имени Маяковского. Известен по ролям в фильмах «Хардкор» и «Никто» режиссера Ильи Найшуллера, а также участию в сериале «Вы все меня бесите». В 2015 году на кинофестивале «Кинотавр» получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Тряпичный союз». 25 апреля Александра Паля наградили кинопремией «Ника» за 2020 год за роль в фильме «Глубже», но актер не присутствовал на церемонии.

В пресс-службе ЦСКА сообщили, что Кевин Антипов выступал за клуб в течение полугода, а пять лет назад расторг контракт и сейчас не имеет отношения к команде.

Александр Бакланов