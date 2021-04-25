ТАСС: Александра Паля заподозрили в избиении бывшего хоккеиста ЦСКА. Актер заявил, что «впервые слышит» об этом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Полиция Москвы задержала актера и двух его друзей после того, как бывший хоккеист молодежного клуба ЦСКА Кевин Антипов заявил, что они избили его. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Антипов написал в заявлении в полицию, что его избили в центре Москвы. По данным Baza, это произошло 23 апреля. Среди нападавших, по словам спортсмена, оказался актер Александр Паль, который, возможно, был нетрезв.

У пострадавшего, по словам источника ТАСС, диагностировали переломы на лице и травму глаза. Телеграм-канал Life Shot пишет, что спортсмен находится в больнице «с тяжелейшими травмами головы и челюсти».

Полиция Москвы начала проверку по данному факту, сказал источник ТАСС. «Сейчас подозреваемые находятся в полиции», — отметил он. В МВД официально не комментировали эту информацию.

Сам Александр Паль заявил Life, что «впервые слышит» об этом: «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице».

В пресс-службе ЦСКА сообщили, что Антипов выступал за клуб в течение полугода, а пять лет назад расторг контракт и сейчас не имеет отношения к команде.