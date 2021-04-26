В Москве вручили «Нику» сразу за два года. Лучшими фильмами стали «Француз» и «Дорогие товарищи!»

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В Москве вечером 25 апреля состоялась церемония вручения кинопремии «Ника». Награды вручались за 2019 и 2020 годы, поскольку прошлую церемонию отменили из-за пандемии коронавируса.

Лучшим фильмом 2019 года был признан «Француз», а лучшим режиссером — Андрей Смирнов.

Приз за лучшую женскую роль разделили Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»). Лучшим актером стал Леонид Ярмольник («Одесса»).

В номинации «Лучший сценарий» победил Дмитрий Глуховский («Текст»).

Лучшим фильмом 2020 года стала лента «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Сам Кончаловский удостоен приза за лучшую режиссуру. Ранее картина «Дорогие товарищи!» получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Награду за лучшую женскую роль получили Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»).

Лучшим актером 2020 года стал Александр Паль за роль в фильме «Глубже». Михаил Сегал получил приз за лучший сценарий.