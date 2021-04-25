Жителя Испании заподозрили в заражении коронавирусом 22 человек Он пришел на работу больным, кашлял без маски и говорил: «Я собираюсь заразить вас всех»

Thomas Reiner / Imago / Scanpix / LETA

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Полиция испанского города Манакор на острове Мальорка сообщила о задержании 40-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он заразил 22 человек коронавирусом. Восемь человек он заразил прямо, еще 14 — косвенно; среди заболевших есть трое младенцев, сообщает полиция Испании. 23 апреля дело испанца передали в суд.

Расследование дела началось в конце января, когда стало известно о вспышке COVID-19 в неком «известном учреждении» в Манакоре, где один из сотрудников, «по всей видимости, заразился коронавирусом и скрыл свою болезнь», сказано в сообщении полиции.

За несколько дней до вспышки ковида у мужчины появились симптомы, как при коронавирусе, но он отказался уходить домой, несмотря на беспокойство коллег, опасавшихся, что он может их заразить. После работы мужчина сделал ПЦР-тест на коронавирус, а на следующий день, не дожидаясь результатов исследования, вернулся на работу. Кроме того, в этот же день он сходил в тренажерный зал.

Менеджер компании, а также его коллеги требовали, чтобы мужчина ушел с работы домой. По словам сотрудников организации, его температура тела поднялась до 40 градусов. Но мужчина проигнорировал просьбы коллег. В течение дня он ходил по рабочему месту, кашлял, намеренно снимая маску, и говорил сотрудникам: «Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом».

К вечеру испанец получил положительный результат на коронавирус, что встревожило его коллег. Во время проверки выяснилось, что ковидом заболели пятеро сотрудников компании, которые в свою очередь заразили несколько своих родственников, в том числе маленьких детей. В спортзале, который часто посещал подозреваемый, напрямую заразились трое человек, которые передали вирус своим родственникам. Ни одного из 22 заболевших людей не госпитализировали, отметили в полиции.