Послание Путина Федеральному собранию. Мы смотрели его тут

Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Прямую трансляцию ведут центральные телеканалы.

Телеканал 360

Содержание послания, как и в предыдущие годы, не анонсировалось.

Обычно послание Путина длится около часа. Самым продолжительным было обращение 2018 года — тогда президент выступал 1 час 55 минут. Одной из главных тем его речи были новейшие российские вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе — ядерные. Это вызвало озабоченность у лидеров западных стран, Россию обвинили в развязывании гонки вооружений.

В 2020 году в послании Путин анонсировал конституционную реформу — соответствующие изменения в законодательство были внесены после общенародного голосования, прошедшего в начале июля. Новые положения Конституции позволяют Путину остаться у власти до 2036 года.

Нынешнее послание президента проходит на фоне многочисленных призывов к властям России и лично к Путину обеспечить медицинскую помощь Алексею Навальному, который более трех недель держит голодовку в колонии. 21 апреля в России проходят акции в поддержку Навального.

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Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA