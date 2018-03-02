Трамп и Меркель выразили озабоченность заявлениями Путина о новом ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора вечером 1 марта обсудили послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Как сказано в сообщении пресс-службы Меркель, обе стороны выразили озабоченность рассказами Путина о новых оружейных разработках, так как они ставят под вопрос усилия по международному контролю над оружием.

Помимо этого Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и, в частности, бомбардировки Восточной Гуты.