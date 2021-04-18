Студенты и выпускники обратились с открытым письмом в поддержку редакторов журнала Doxa к руководству ВШЭ и других российских вузов «Медуза» публикует полный текст этого обращения

Алексей Смагин / Коммерсантъ

Утром 14 апреля 2021 года полицейские пришли с обысками в редакцию студенческого журнала Doxa и к его редакторам — Армену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич. После обысков и допроса в Следственном комитете суд запретил им всем пользоваться интернетом и выходить из дома. В поддержку редакции Doxa выступили больше 250 ученых со всего мира. Кроме того, российские студенты, аспиранты и выпускники обратились к руководству (издание создано в 2017-м студентами и выпускниками ВШЭ) и других российских вузов с требованием выразить поддержку задержанным журналистам. «Медуза» публикует полный текст этого письма, под которым на момент публикации подписались больше 200 человек. Сбор подписей продолжается до 1 мая.

Ранним утром 14 апреля в квартирах редакторов и редакторок студенческого медиа DOXA прошли обыски. Сами члены редакции были задержаны и направлены в суд для избрания временной меры пресечения.

Нашим коллегам и друзьям были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего на основании видео (удалено по требованию Роскомнадзора), в котором журналисты DOXA заявляют о недопустимости и незаконности запугивания студенческого сообщества в преддверии митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В этом видео не содержалось призывов к противоправным действиям. Требование Роскомнадзора о его удалении в настоящий момент обжалуется в суде.

По указанной статье ребятам грозит штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 440 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Все процессуальные мероприятия, как следует из заявлений очевидцев, были проведены с вопиющими нарушениями норм процессуального уголовного законодательства: не были предоставлены адвокаты, не была сообщена причина обыска, сотрудники оказывали психологическое давление на жильцов, в частности, на детей. Избранная мера пресечения хотя и именуется «запретом определенных действий», по факту является домашним арестом.

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Полицейское давление, оказываемое на образовательные учреждения и студенческое сообщество, становится регулярным, что не может не беспокоить. Университет, как пространство мысли и критического мышления, не может стоять в стороне, пока его студентов и выпускников преследуют по откровенно сфабрикованному делу с целью запугивания, внушения страха и разрушения студенческой солидарности.

Мы, выпускники и учащиеся НИУ ВШЭ и других российских вузов, выражаем солидарность с коллективом журнала DOXA и обвиняемыми Наташей Тышкевич, Арменом Арамяном, Аллой Гутниковой, Владимиром Метелкиным. Требуем немедленно закрыть это политически мотивированное дело, вернуть изъятые вещи, прекратить полицейское давление на университет и студенчество.

Мы требуем от руководства НИУ ВШЭ в лице ректора Я.И. Кузьминова официального заявления о поддержке обвиняемых, размещенного на главной странице сайта университета и во всех социальных сетях университета. Мы ждем официальной поддержки от ректоров МГУ (В.А. Садовничего), РГГУ (А.Б. Безбородова), МГИМО (А.В. Торкунова), МПГУ (А.В. Лубкова) и представителей руководства других вузов.

Пожалуйста, подпишите письмо и окажите DOXA посильную помощь: распространяйте информацию о деле с хэштегом #мытожеDOXA; подпишитесь на @doxa_journal в инстаграме, твиттере и телеграме; если у вас есть возможность, задонатьте журналу DOXA посильную сумму.

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