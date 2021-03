70-летний дворник из Томска Виталий Никифоров, получивший известность после сюжета телеканала ТВ2, в котором он цитировал The Beatles, благодаря этому сюжету нашел сына, с которым не общался около 40 лет. Об этом ТВ2 рассказал 24 марта.

В феврале Виталий Никифоров стал участником опроса, который ТВ2 проводил ко Дню всех влюбленных. Корреспондент канала подошла к нему на улице и спросила, нуждается ли любовь в материальных доказательствах. «„Canʼt buy me love, everybody tells me so“. The Beatles пели. Любовь не купишь», — ответил Виталий. В разговоре он также упомянул, что 14 февраля планирует читать книгу исследователя восточных религий Алана Уотса «Путь Дзэн» и перешел на французский.

Вот как это было «Canʼt buy me love, everybody tells me so» Романтичный дворник из Томска ответил на вопрос о любви цитатой The Beatles

Ролик с участием Виталия стал популярным, и дворник дал большое интервью ТВ2. Он рассказал, что родился в Харбине «в семье белоэмигрантов». В 1955 году его родители приехали в СССР. Виталий отучился в школе и пошел служить на Северный флот. Работал механиком на подводной лодке. Потом жил в Петербурге, в Карелии, на Кавказе, в Адыгее, а в 1984 году приехал в Сибирь. Сейчас он лечится от алкогольной зависимости в томском реабилитационном центре «Рука помощи».

На вопрос о семье Виталий рассказал, что у него двое сыновей, но общается он только с младшим, который тоже живет в Томске. «Старший куда-то уехал, в Кенигсберге жил. Сейчас уже не общаемся», — сказал дворник.

Позднее в соцсети ТВ2 пришло сообщение от человека по имени Дмитрий Никифоров. Он рассказал, что Виталий Никифоров — его отец, с которым он потерял связь около 40 лет назад. По словам Дмитрия, его родители расстались, когда он был еще маленьким. Он с матерью сначала жил в Карелии, а потом переехал в Калининград. Сейчас у Дмитрия жена и двое детей, он работает в торговом флоте и не раз пытался найти отца через интернет. А в феврале его тетя увидела ролик ТВ2 и узнала Виталия.

Дмитрий добавил, что уже созвонился с отцом. По его словам, это был короткий разговор, так как в реабилитационном центре, где находится Виталий, нельзя пользоваться мобильным телефоном. «Но на душе у меня хорошо, ровно и спокойно, потому что я знаю, что он есть, а он знает, что я есть», — добавил Дмитрий. Он надеется общаться с отцом больше, когда тот покинет реабилитационный центр, и не исключает поездки в Томск.

Сам Виталий на вопрос о том, хочет ли он увидеться с сыном, ответил, что «сначала с собой должен разобраться, освободиться от химической зависимости всякой», поэтому пока намерен продолжить курс реабилитации.

Ольга Корелина