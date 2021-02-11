«Canʼt buy me love, everybody tells me so» Романтичный дворник из Томска ответил на вопрос о любви цитатой The Beatles

Томский телеканал ТВ2 нашел самого романтичного дворника — его зовут Виталий, ему 70 лет и в ответ на вопросы о любви он цитирует The Beatles. Журналисты снимали сюжет, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Корреспондент ТВ2 подошла к Виталию на улице и спросила, нуждается ли любовь в материальных доказательствах. «„Canʼt buy me love, everybody tells me so“. The Beatles пели. Любовь не купишь», — ответил Виталий.

Дворник рассказал, что «обязательно» отметит 14 февраля, пусть ему и «70 лет». В этот день Виталий планирует читать «Путь Дзэн», книгу о дзэн-буддизме, написанную исследователем восточных религий Аланом Уотсом: «Потому что там много объяснений таких [о любви]». В конце дворник перешел на французский, сказал, что его зовут Виталий — и пошел дальше работать.

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