В петербургском культурном центре «Этажи» задержали не менее 10 подростков. После того, как они сфотографировались с радужным флагом

Полицейские задержали от 10 до 20 подростков на косплей-фестивале поклонников аниме, который проходил в культурно-развлекательном центре «Лофт-проект „Этажи“» в Санкт-Петербурге. Первым о задержаниях написало издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на жителя Петербурга Алексея Куприянова. Он узнал о случившемся от знакомой, чья несовершеннолетняя дочь была на мероприятии.

По информации Куприянова, задержания связаны с административным делом о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП). Задержаны подростки 12-18 лет. Позднее Куприянов сообщил, что его знакомая «прибыла на место, вместе с дочерью идет в автозак». Задержанных отвезли в 76-й отдел полиции Петербурга.

В отдел также прибыли родители подростков, их по одному заводят к задержанным, сообщает «ОВД-Инфо». Издание пишет со ссылкой на слова родителей, что аниме-фестиваль не был связан с тематикой ЛГБТ, но во время мероприятия к подросткам подошла некая женщина и предложила сфотографироваться с радужным флагом. После этого в «Этажах» появились полицейские и задержали около 20 человек.

Мать задержанной 12-летней девочки Мария Урусова заявила «МБХ медиа», что считает ситуацию провокацией со стороны администрации лофт-проекта «Этажи».

Дети ничего не делали. К ним подошла девушка и сказала: «Давайте я вас пофотографирую!» и принесла радужный флаг, который продается в лофт-проекте «Этажи». На этом фоне она стала их фотографировать и видео снимать. Подростки эту девушку не знают. Они не знают, откуда она появилась и куда исчезла, но видео попало в отделение полиции с заявлением о том, что проводится мероприятие, пропагандирующее ЛГБТ-сообщество. Я считаю, что это провокация со стороны администрации лофт проекта «Этажи».

«Подъем» со ссылкой на мать одной из задержанных Марию О. сообщил, что видео с радужным флагом в полицию отправила администратор «Этажей». Собеседница издания добавила, что подростки встречаются в культурном центре каждую неделю и «просто тусуются».

Руководство «Этажей» подтвердило «МБХ медиа», что полицию вызвал сам культурный центр: «Граждане сообщили, что на территории лофт-проекта „Этажи“ проводится массовое мероприятие, пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме. Поскольку лофт-проект „Этажи“ не являлся организатором этого массового мероприятия, не был предупрежден о нем, то во избежание нарушения общественного порядка как со стороны организаторов данного мероприятия, так и со стороны посетителей лофт-проекта „Этажи“ мы вынуждены были вызвать полицию».

Обновлено. Почти всех задержанных подростков отпустили без составления протокола, за оставшимися в отделе двумя девушками уже едут родители, рассказала «ОВД-Инфо» адвокат Светлана Ратникова. По ее словам, с подростков и их родителей хотели собрать объяснения по поводу участия детей в «ЛГБТ-мероприятии». Защитники рекомендовали им не отвечать на подобные вопросы, пользуясь 51-й статьей Конституции.

С начала 2021 года суды Петербурга запретили к распространению в России японские анимационные сериалы «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский гуль», «Эльфийская песнь», «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню», «Натюрморт в серых тонах», «Аки и Сора», «Загадка дьявола», а также аниме и мангу «Класс убийц». Запрета добились органы прокуратуры, заявив, что эти аниме имеют потенциально вредоносный и опасный для психического здоровья несовершеннолетних характер.

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Ольга Корелина Фото в анонсе: Страница «Лофт Проекта Этажи» во «ВКонтакте»