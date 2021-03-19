Полиция Лос-Анджелеса расследует обвинения в изнасиловании против Арми Хаммера Недавно в интернете выложили переписку, в которой актер признается, что он «100% каннибал»

Aurore Marechal / ABACA / ddp / Vida Press

В начале февраля с полицией Лос-Анджелеса связалась адвокат женщины, обвинившей голливудского актера Арми Хаммера в изнасиловании. После опроса женщины полиция начала расследование обвинений, пишет The New York Times со ссылкой на заявление полиции.

О расследовании стало известно после того, как сама женщина на пресс-конференции рассказала, что в апреле 2017 года Хаммер на протяжении четырех часов насиловал ее, бил в лицо и головой о стену и избивал хлыстом по ступням. «Я хотела сбежать, но он не отпускал меня. Я думал, он убьет меня. Затем он ушел, не заботясь обо мне», — заявила женщина.

Адвокат Хаммера Эндрю Бреттлер заявил, что переписка женщины с актером противоречит ее словам. Он добавил, что отношения Хаммера со всеми его сексуальными партнершами всегда обсуждались и согласовывались заранее.

На пресс-конференции женщина назвала себя именем Эффи. В январе инстаграм-аккаунт House of Effie выложил скриншоты из переписки, в которой, как утверждалось, участвовал Хаммер. В этих сообщениях актер писал «Я 100% каннибал», «Я хочу съесть тебя», «Я хочу пить твою кровь»; он также обсуждал фантазии на тему БДСМ. На вопрос, она ли выложила эти скриншоты, Эффи и ее адвокат отвечать отказались, пишет Page Six.

После публикации скриншотов несколько бывших партнерш Хаммера заявили о физическом насилии с его стороны и о том, что он делился с ними фантазиями на тему каннибализма. Адвокат актера отрицал эти обвинения. Сам Хаммер отказался от участия в нескольких проектах, в том числе от фильма с Дженнифер Лопес. Актер объяснил это тем, что «в свете жестоких и ложных онлайн-атак» не может уехать на съемки на четыре месяца, оставив своих детей.

В 2013 году Хаммер говорил журналу Playboy, что раньше был «доминантным любовником», но после женитьбы в 2010-м его сексуальные практики изменились. Хаммер был женат на телеведущей Элизабет Чэмберс, у них двое детей. Пара подала на развод летом 2020 года. В феврале 2021-го, после обвинений в адрес актера, Чэмберс заявила, что она «многого не знала». Она выразила поддержку «всем жертвам насильственных действий и жестокого обращения».

Арми Хаммер наиболее известен ролями в фильмах «Социальная сеть» (2010), «Агенты А.Н.К.Л.» (2015) и «Назови меня своим именем» (2017). За роль в последнем фильме актер был номинирован на премию «Золотой глобус».

Ольга Корелина