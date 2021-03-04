«По паспорту он мужчина, а по физиологии женщина» Трансмужчина Назар Гулевич, осужденный за мошенничество, почти весь срок провел в одиночной камере женского СИЗО. Теперь его отправляют в мужскую колонию

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Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, осужденного на четыре года за мошенничество, переведут из московского женского СИЗО № 6 в мужскую колонию. Об этом изданию Life 3 марта сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

По паспорту он мужчина, его ему уже давно поменяли, а по физиологии женщина. И когда встал вопрос, куда его отправлять, то [в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН)] сказали — по паспорту, значит, в мужскую колонию. Ну, а вы представляете — женщина окажется в мужской колонии. Понятно, в каком он там положении окажется и что с ним дальше будет.

Правозащитники и сам осужденный надеялись, что его оставят в СИЗО до конца срока. Но ФСИН решила этапировать Гулевича в одну из колоний Владимирской области. Этот регион известен жесткими условиями в своих исправительных учреждениях, сказала Меркачева «Московскому комсомольцу».

По ее словам, для Гулевича и эта новость стала шоком; он даже попытался покончить с собой. Пресс-служба ФСИН заявила ТАСС, что ведомство возьмет на контроль пребывание трансмужчины в колонии. Но Меркачева в разговоре с Life усомнилась, что ему смогут обеспечить безопасность.

Они могут надеяться, что он будет в безопасности, а по факту может случиться самое страшное. И даже если они ему гарантируют полную безопасность, они же не могут гарантировать его нормальное психическое состояние. А он, как только будет этап, себя так накрутит. В итоге предпримет какую-то попытку.

Назара Гулевича задержали два года назад. Его отказались принять и мужской, и женский изоляторы

Назар Гулевич родился и раньше жил в Беларуси. В интервью «Московскому комсомольцу» он говорил, что с 12 лет чувствовал себя мальчиком. Гулевич смог сделать операции в рамках трансгендерного перехода (в Беларуси по медицинским показаниям это делается бесплатно). В 2008 году он удалил себе грудь. Но операцию на половых органах не провел. «Московский комсомолец» писал, что не успел. «МБХ медиа» сообщало, что не собирался. «И речи не было об операции на половых органах, тем более что после удаления груди были серьезные осложнения», — сказала изданию .

Он отслужил в белорусской армии — в кинологической службе. Отправиться туда ему пришлось, поскольку после удаления груди он получил паспорт на мужское имя, и его поставили на военный учет, рассказала супруга. По ее словам, в армии знали о его особенности и «относились с пониманием».

Гулевич с начала 2000-х приезжал в Москву на заработки и позднее остался там жить (в Москве он и познакомился с будущей женой). Работал в основном на стройках, учился в университете по специальности «таможенное дело», участвовал в одном из эпизодов программы «Битва экстрасенсов».

В 2018 году Гулевича задержали по делу о мошенничестве. Тогда его отказались принять в двух изоляторах — СИЗО № 6 для женщин и СИЗО № 3 для мужчин. «Меня раздевают, а кругом другие арестанты стоят, мужчины, все слушают, смотрят… Меня доктор спас. В шоке на грудь мою смотрит и спрашивает: „Что это за шрамы?!“ И все глаза — на меня, тишина наступила вокруг. Говорю: самосвалом переехало. Доктор: „Кому ты врешь?“ И не принял меня в СИЗО, за что ему спасибо. Шестой СИЗО, женский, тоже не принял: паспорт у меня ведь мужской», — рассказывал Гулевич «Московскому комсомольцу».

В итоге трансмужчину отправили в больницу СИЗО «Матросская тишина», где могут находиться и мужчины, и женщины. А потом все-таки вернули в СИЗО № 6, в целях безопасности поместив в одиночную камеру. В изоляторе Гулевич женился. Раз в неделю его выводят на 15-минутные звонки с женой и дважды в месяц — на свидания. «На прогулки он не выходит, чтобы не видеть дежурных. Он уже смотреть на них не может, потому что в СИЗО к нему относятся, как к „оно“. Были случаи, когда его выводили в душ и пару раз сотрудники заглядывали посмотреть», — рассказывала «Таким делам» жена Гулевича.

Гулевичу осталось отсидеть три месяца. Он говорил, что не выживет в колонии

По версии следствия, Гулевич стал руководителем подставной фирмы и вместе с сообщниками с помощью поддельных документов завладел чужой квартирой. Сам трансмужчина говорил «Московскому комсомольцу», что сначала не понимал, во что ввязался, а когда заподозрил неладное, попытался сбежать, но его поймали и угрозами заставили подписать нужные для сделки документы. «Впихнули меня в авто, говорят: „Ну, ты, генеральный директор, поедем в лес“. Паспорт отобрали. Тогда я расписку и написал», — вспоминал он.

Но суд не поверил в невиновность Гулевича. В июле 2020 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии. В феврале 2021-го это срок был снижен до четырех лет. С учетом закона «день в СИЗО за полтора в колонии» Гулевичу осталось отсидеть чуть больше трех месяцев.

Он неоднократно говорил, что в колонии ему не выжить. «Он покончит жизнь самоубийством, если его отправят в мужскую зону! Всем же ясно, какая судьба ждет его в мужской колонии, да и в женской тоже. В женской колонии его тоже не будут считать женщиной и будут всячески издеваться», — вторила его жена.

Во ФСИН часто не знают, что делать с трангендерными людьми. Один из вариантов — оставлять их в СИЗО на весь срок

В России нет специализированных исправительных учреждений для трансгендерных людей. Поэтому каждый раз возникает проблема — в мужскую или женскую колонию отправлять человека, говорит Ева Меркачева. По ее словам, и в мужских, и в женских колониях трансгендерные люди обречены на «униженное положение». Особенно высоки риски для них в мужских колониях: там, в отличие от женских, существует тюремная иерархия, объяснял бывший член ОНК Леонид Агафонов. «В мужских колониях трансгендерные люди по умолчанию попадают в низшую касту. Будут ли они подвергаться сексуальному насилию, зависит от ситуации в конкретном месте, но ломать психологически такого человека начнут в любом случае», — говорил он «Таким делам».

Одним из выходов из ситуации могла бы стать практика оставлять трансгендерных людей в СИЗО на весь срок; Уголовно-исполнительный кодекс позволяет делать это в исключительных случаях, и с некоторыми транслюдьми так уже поступали, отмечает Меркачева.

Ольга Корелина