В Москве трансгендера отказались принять мужской и женский изоляторы

Трансгендера Назара Гулевича отказались помещать в женский и мужской следственные изоляторы. В итоге его направили в больницу при СИЗО «Матросская тишина», рассказала «МК» представитель ФСИН по Москве Анна Каретникова.

Как пишет газета, Гулевич успел сменить пол только в документах: «процесс трансформации из женщины в мужчину затянулся и не был закончен к моменту задержания».

Гулевича, который был участником программы «Битва экстрасенсов», арестовали 25 августа по делу о мошенничестве. По данным следствия, он может быть причастен к хищению уставного капитала одной из фирм.

Сначала арестанта отвезли в СИЗО-6 для женщин. Но врачи, осмотревшие трансгендера, решили, что не могут его принять. Затем его отказались принимать в СИЗО-3 для мужчин. В итоге Гулевича доставили в больницу «Матросской тишины», где могут находиться и мужчины, и женщины.