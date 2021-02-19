Jerry Larson / Waco Tribune-Herald / AP / Scanpix / LETA

В нескольких южных штатах США уже неделю стоят аномально низкие температуры. Из-за вызванных ими аварий в коммунальных сетях миллионы человек остались без тепла и воды в условиях сильнейших морозов. Среди затронутых стихией штатов больше всех пострадал Техас — штат, который производит значительную часть электроэнергии для многих регионов страны. Из-за прекращения ее поставок предприятия в других регионах несут многомиллионные убытки. Происходящее повлияло даже на мировые цены на нефть.

Из-за рекордных холодов миллионы людей на юге США остались без электричества, тепла и воды. Коммунальные сети не были рассчитаны на такие температуры

Холодный воздух из Канады проник в южные штаты США около десяти дней назад. Температура в них понижалась целую неделю — по мере продвижения циклона на юг. Также циклон сопровождался обильными снегопадами и ледяными дождями; максимум осадков пришелся на 14-15 февраля.

В самый холодный день, 16 февраля сразу в двух десятках городов были зафиксированы температурные рекорды: в Оклахоме и Небраске фиксировались температуры ниже минус 30 градусов, на севере Техаса — около минус 20. В Луизиане также фиксировались минусовые температуры — а в этом штате такое бывает раз в несколько десятилетий. В крупнейшем городе Техаса Далласе температура опустилась до минус 13 градусов — при том, что обычно в это время года температура в городе держится на уровне плюс 5-10 градусов.

Такое похолодание привело к масштабным сбоям в подаче энергии — газовые и нефтяные трубы, а также турбины генераторов оказались не готовы к работе в столь тяжелых условиях. Из-за этого к началу недели без света и воды в условиях сильных морозов в Техасе и соседних штатах остались несколько миллионов человек. Многие магазины были вынуждены закрыться, оставив людей без продуктов питания — к открытым торговым точкам выстраиваются длинные очереди.

К 19 февраля от инцидентов, связанных с последствиями непогоды погибли как минимум 34 человека (из них 20 — в Техасе). Как минимум один человек задохнулся угарным газом, пытаясь согреться в своей машине, еще три человека погибли в результате пожара, вызванного попыткой растопить камин с помощью подручных материалов. В некоторых домах полопавшиеся из-за холодов трубы вызвали потопы и разрушения.

Из-за снежного шторма были задержаны или отменены более трех тысяч авиарейсов (половина из них тоже пришлась на Техас). Помимо этого, из-за погоды оказались сорваны поставки в регион как минимум 400 тысяч доз вакцины против ковида.

К 18 февраля снежные штормы в большинстве районов прекратились, температура тоже начала расти, однако в целом аномальные холода, как ожидается, продержатся до конца недели. Без света остаются 190 тысяч человек в Техасе, 100 тысяч в Миссисипи, 70 тысяч в Луизиане и 60 тысяч в Кентукки. Воды до сих пор нет у 13 миллионов жителей Техаса. Федеральное правительство США по просьбе властей Техаса отправило в регион генераторы, одеяла и продовольствие.

Житель техасского города Уэйко разгребает сугробы перед домом Matthew Busch / AFP / Scanpix / LETA Раздача еды в центре помощи пострадавшим в Техасе Shelby Tauber / Reuters / Scanpix / LETA

Супермаркет в Остине. Из-за кризиса в магазинах были раскуплены товары первой необходимости Joe Raedle / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA Жители Хьюстона пополняют запасы воды Brett Coomer / Houston Chronicle / AP / Scanpix / LETA

Отключения в Техасе повлекли за собой экономические проблемы общенационального масштаба

Техас является одним из крупнейших поставщиков энергии во все Соединенные Штаты. Из-за перебоев в его производстве в близлежащих штатах были вынуждены закрыться многие предприятия. В частности, полные локдауны или ограничения в количестве рабочих смен были объявлены на заводах крупнейших автопроизводителей — Ford, Toyota и Nissan.

Проблемы из-за отсутствия электричества в Техасе возникли и в северных районах Мексики, которая импортирует энергию из США. 16 февраля без электроэнергии несколько часов провели почти пять миллионов мексиканцев, а также несколько тысяч предприятий. Остановка производства в Мексике только за первые сутки привела к убыткам в 2,7 миллиарда долларов; и если энергоснабжение в большинстве частных домов было восстановлено уже через несколько часов, то многие предприятия остаются без него до сих пор.

В числе других предприятий самого Техаса работу прекратили и многие нефтедобывающие заводы — суммарно они обеспечивают до 40% производства нефти в стране. В общей сложности нефтедобыча упала на четыре миллиона баррелей в день; ожидается, что экспорт нефти из США по итогам недели снизится с 3,8 миллиона до 1,1 миллиона баррелей в день. Эти перебои привели к кратковременному повышению цен на нефть: с 11 по 17 февраля стоимость барреля WTI выросла примерно на 5%, однако в следующие два дня на фоне ожиданий восстановления производства несколько снизилась.

К утру 19 февраля на фоне небольшого роста температуры все электростанции в Техасе возобновили работу. Между тем, пока неясно, кто понесет ответственность за случившееся — политики и представители энергетических компаний возлагают друг на друга ответственность за неспособность работы энергосетей при низких температурах. Как отмечает CBS, после аналогичных событий 2011 года, когда в штат также пришли аномально низкие температуры, эксперты Университета Хьюстона выпустили независимый отчет, рекомендующий принять меры для обеспечения работоспособности энергосетей в условиях холодов. Эти рекомендации не были приняты во внимание.

Григорий Левченко