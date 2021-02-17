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«В последние два года такого не было, а так обычно ежегодно у нас такое случается»
На Сахалине дома завалены снегом под крышу, дороги перекрыты, перебои с электричеством
2 минуты
13:02, 17 февраля 2021
На Сахалин обрушился мощный циклон с сильным снегопадом и ветром. Многие дома на острове оказались заметены снегом
почти под самую крышу
. Несколько участков дорог закрыты для движения автотранспорта, авиасообщение с островом прервано, паромы тоже не ходят.
Без света
остались более 20 населенных пунктов, в которых проживают 7,5 тысячи человек. Под снегом оказалась
даже машина скорой помощи
(в автомобиле в момент схода лавины никого не было). «В последние два года такого не было, а так обычно ежегодно у нас такое случается. Просто раньше население более спокойно на это реагировало, или отвыкли, или теперь есть с кем делиться [в соцсетях]», — рассказал РИА Новости мэр Тымовского городского округа Сергей Лазарев.
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