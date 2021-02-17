Модуль Международной космической станции, в котором расположена станция управления внешним роботизированным манипулятором. 4 января 2015 года NASA

16 февраля Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о старте первой за более чем десять лет программы набора новых кандидатов на участие в программе подготовки астронавтов. Подача заявок в программу продлится с 31 марта до 28 мая 2021 года, а результаты отбора, как ожидается, будут объявлены в октябре 2022 года.

От соискателей требуется наличие гражданства страны, входящей в число государств-членов агентства. Также от них ожидают наличия, как минимум, степени магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, компьютерных наук — или квалификацию летчика-испытателя и/или инженера-испытателя. Кандидаты должны иметь за плечами не менее трех лет соответствующего профессионального опыта и свободно владеть английским языком (а лучше несколькими). Освоение русского языка — еще одного языка, используемого на Международной космической станции, куда должны отправиться астронавты — станет частью учебной программы.

Одновременно в ЕКА объявили о беспрецедентном изменении требований к физическому состоянию кандидатов в астронавты.

«Впервые в истории ЕКА и пилотируемых космических полетов во всем мире агентство ищет людей, которые психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированы для работы астронавтом, но имеют физическую инвалидность, которая обычно не позволяет им участвовать в отборе — из-за требований, продиктованных использованием современного космического оборудования», — говорится в заявлении агентства.

Однако теперь ЕКА готова понести затраты, необходимые для адаптации такого оборудования под нужды людей с ограниченными физическими возможностями — «чтобы дать этим высококвалифицированным специалистам возможность работать в качестве членов экипажа в безопасной и полезной космической миссии», подчеркнули в агентстве.

В ЕКА рассчитывают, что проект даст возможность полететь в космос одному или нескольким параастронавтам, а попутно даст стимул для инноваций в области безопасности и эффективности будущих космических экипажей. Стартовый бюджет программы составил 1 миллион евро.

Отбор будущих астронавтов в ЕКА планируют построить с учетом опыта Международного паралимпийского комитета и созданной им классификации различных физических ограничений. На эту классификацию был наложен накопленный агентством практический опыт, связанный с освоением космоса. Получилась классификация претендентов, состоящая из трех типов оценок:

Красная: когда тип и степень инвалидности несовместимы с поставленной перед астронавтом задачей — или не совместимы на достаточно безопасном уровне.

Желтая: когда тип и степень инвалидности могут стать полностью совместимыми с задачей — но с некоторыми корректировками, модификациями или нововведениями.

Зеленая: когда тип и степень инвалидности совместимы с поставленной задачей.

Для пилотного проекта в ЕКА решили начать с набора претендентов со следующими физическими ограничениями: люди с дефектами ног — из-за ампутации или врожденных нарушений развития — включая отсутствие стопы, отсутствие одной или двух ног ниже колена или разницу в длине ног. Другой категорией стали люди низкого роста (ниже 130 сантиметров).

В агентстве оговорились, что на старте программы не в состоянии твердо гарантировать, что отобранные в программу параастронавты в итоге полетят в космос. Но гарантировали, что приложат к этому все возможные усилия.

В ЕКА особо подчеркнули, что для самого агентства программа набора параастронавтов — это способ привлечь талантливых людей, которые действительно помогут ему в дальнейшем освоении космоса. «Если есть что-то, что мы достоверно узнали, работая на Международной космической станции, так это то, что разнообразие имеет большую ценность, — говорится в заявлении агентства. — Включение людей с особыми потребностями также означает получение выгоды от их исключительного опыта, способности адаптироваться к трудным условиям и их точки зрения».

«Выражусь предельно ясно: мы не собираемся нанимать космического туриста, у которого также имеется инвалидность», — добавил в разговоре с «Би-би-си» доктор Дэвид Паркер, директор программы ЕКА по робототехнике и полетам человека в космос. — Этот человек будет выполнять значимую космическую миссию. Это значит, что этим людям нужно будет заниматься наукой; им нужно будет участвовать во всех обычных действиях, которые проводятся на Международной космической станции».

У появления программы есть и другая принципиальная для ЕКА причина, подчеркнули в агентстве: «За десять лет, прошедших с момента последнего отбора астронавтов ЕКА в 2008-2009 годах, ожидания общества в отношении разнообразия и инклюзивности изменились. Высокая стоимость программы пилотируемых космических полетов (которая финансируется европейскими налогоплательщиками) означает, что ЕКА не может и не хочет игнорировать эти изменения. Справедливое представительство всех слоев общества является важным направлением деятельности как правительств, так и организаций и бизнеса».

Доктор Паркер в разговоре с «Би-би-си» выразился проще: «Мы должны быть в состоянии доказать всем, кто финансирует нас — а это все люди, включая людей с ограниченными возможностями, — что то, что мы делаем, имеет значение для всех».

Петр Лохов