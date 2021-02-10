ОАЭ вывели космический аппарат на орбиту Марса. Его создала арабская команда ученых, на 80% состоящая из женщин

Зонд «Аль-Амаль» на фоне Марса. Иллюстрация, опубликованная Космическим центром Мохаммеда бин Рашида UAE Space Agency / MBRSC / EPA / Scanpix / LETA

Межпланетная станция «Аль-Амаль» («Надежда»), созданная в Объединенных Арабских Эмиратах, вечером 9 февраля успешно вышла на орбиту Марса. ОАЭ стали лишь пятыми (после СССР, США, Китая и Европейского космического агентства), кому удалось успешно отправить миссию на эту планету, отчитался Космический центр Мохаммеда бин Рашида.

Выход зонда на орбиту состоялся в 18:42 по московскому времени. Аппарат снизил скорость с 121 тысячи километров в час до 18 тысяч километров в час. В самих ОАЭ подчеркивали, что это была наиболее сложная часть миссии, и оценивали шансы на потерю зонда на этом этапе в 50%. «Это самая дальняя точка во Вселенной, которую арабы могли достичь за всю свою историю. <…> Наша цель — дать всем арабам надежду на то, что мы способны конкурировать с остальным миром», — заявлял вице-президент ОАЭ, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Основными задачами зонда «Аль-Амаль» на орбите станет изучение атмосферы Марса, чтобы найти связь между современной погодой на планете и ее древним климатом, а также получение детального представления о том, как меняются погодные условия в течение суток. Планируется, что зонд проработает на орбите два года.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов в последние годы начали активно вкладывать деньги в освоение космоса — в рамках политики по повышению доли высоких технологий в экономике страны и снижения зависимости от экспорта нефти. В 2006 году в Дубае была создана правительственная организация Эмиратский институт перспективных наук и технологий (позже преобразованная в Космический центр Мохаммеда бин Рашида), которая занялась разработкой космической программы страны. В 2009 году с Байконура был запущен первый спутник, созданный в ОАЭ, а в 2019 году первый космонавт из этой страны отправился на Международную космическую станцию.

Миссия на Марс была анонсирована в 2014 году — тогда же в стране было создано Космическое агентство ОАЭ, стратегическими задачами которого были объявлены создание национального космического сектора и вывод его на мировой уровень, а также общая популяризация космоса и инноваций, призванная мотивировать молодежь получать образование в этой сфере.

Общая стоимость проекта «Аль-Амаль» составила 200 миллионов долларов. Принципиальным условием властей было то, чтобы аппарат был разработан именно в Космическом центре Мохаммеда Бин Рашида, а не куплен у других стран.

Для помощи в осуществлении миссии были заключены контракты с несколькими университетами в США — это позволило ученым из ОАЭ оперативно перенять американский опыт и использовать уже готовую инфраструктуру. В общей сложности в работе над проектом принимали участие 150 ученых и инженеров из ОАЭ и 200 их коллег из университетов США.

При этом арабская часть команды на 80% состояла из женщин, а руководила ими 33-летняя Сара Аль-Амири, глава Космического агентства ОАЭ и по совместительству председатель Министерства высоких технологий в правительстве страны. Она подчеркивала, что все сотрудницы команды попали в нее благодаря своему опыту и вкладу в проект.

Зонд был запущен 19 июля 2020 года с территории Японии с помощью ракеты-носителя среднего класса H-IIA — при этом за сам запуск полностью отвечала японская сторона. Это произошло во время так называемого космического окна, когда Земля и Марс примерно раз в два года сближаются на минимальное расстояние. Примерно в это же время свои аппараты к планете запустили США («Персеверанс») и Китай («Тяньвэнь-1»). Китайский зонд вышел на орбиту Марса днем 10 февраля, американский, как ожидается, сделает это в ближайшие дни.

Отправка миссии на Марс была приурочена к 50-летию независимости Объединенных Арабских Эмиратов, которая отмечается в 2021 году.

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Григорий Левченко