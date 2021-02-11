Актрису Джину Карано уволили из сериала «Мандалорец» из-за постов в соцсетях о еврейских погромах, импичменте Трампа и коронавирусе Киностудия Lucasfilm назвала их «отвратительными и неприемлемыми»

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Киностудия Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, которая играла одну из главных ролей в сериале « (выход его третьего сезона запланирован на 2022 год). «Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и мы не планируем работать с ней в будущем. Ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы», — заявила студия. Отношения с Карано также разорвало калифорнийское агентство UTA, работающее с представителями индустрии развлечений.

Накануне в тренды твиттера вышел хэштег #FireGinaCarano (#УвольтеДжинуКарано). Поводом стал пост актрисы в инстаграме. Она запостила фото, сделанное во время еврейского погрома во Львове в 1941 году, и написала: «Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознает, что чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты устроили облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило их соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за политических взглядов?». Пост был удален, но его успели скопировать. Он был воспринят некоторыми читателями как намек на то, что быть республиканцем сегодня в США — это то же самое, что быть евреем во время Холокоста.

Это не первый раз, когда Карано столкнулась с критикой из-за своих постов в соцсетях. Осенью 2020 года ее критиковали за то, что она лайкала посты против движения Black Lives Matter, высмеивала требование «правительства демократов» носить маски из-за коронавируса, распространяла информацию о фальсификациях на президентских выборах в США (позже не подтвердившуюся), подтрунивала над второй попыткой объявить импичмент Дональду Трампу. Ее обвинили в трансфобии из-за . Возмущение вызвало и то, что после президентских выборов она зарегистрировалась в приложении Parler, куда перешли многие сторонники Трампа. После того, как в начале января они , Apple и Google удалили Parler из своих магазинов приложений, а Amazon отказал соцсети в услугах хостинга.

Из-за всего этого в ноябре 2020 года фанаты «Звездных войн» уже требовали уволить Карано из «Мандалорца». Но, пока выходили эпизоды второго сезона сериала, ни Lucasfilm, ни Disney не реагировали на возмущение в соцсетях публично. При этом, по словам источников The Hollywood Reporter, уже тогда в Disney отказались от намерения сделать Карано главной героиней нового сериала по вселенной «Звездных войн» (ходили слухи, что ее пригласят в сниматься в спин-оффе «Мандалорца» «Рейнджеры Новой Республики» или каком-то другом проекте). А после очередного скандала из-за постов Карано решение о разрыве контракта с актрисой было легким, заявили собеседники The Hollywood Reporter. «Они искали причину уволить ее на протяжении двух месяцев, и сегодня была последняя капля», — заявил один из них, имея в виду пост Карано про евреев.

Сама Карано пока не прокомментировала свое увольнение. Раньше она отрицала обвинения в расизме и трансфобии — и обвиняла своих оппонентов в соцсетях в травле. Актриса рассуждала о том, что возможность высказаться должна быть у всех, а в США сформировалась «большая группа людей, которых заставили замолчать». «Если мое присутствие [в соцсетях] беспокоит вас, хорошо, но многих других людей оно не беспокоит. И я больше сосредотачиваюсь на этих людях», — говорила она. В ответ на хэштег #УвольтеДжинуКарано поклонники актрисы запустили хэштеги #ПоддерживаюДжинуКарано и #МыЛюбимДжинуКарано.

Джина Карано в прошлом была бойцом ММА. Она выступала в смешанных единоборствах в 2006-2009 годах, провела 10 боев, завоевав семь побед и потерпев три поражения. В 2009 году Карано снялась в эпизодической роли в боевике «Кровь и кость». В 2012 году на экраны вышел боевик Стивена Содерберга «Нокаут», в котором Карано исполнила уже главную роль. Также она снималась в шестой части франшизы «Форсаж» (2013), сериале «Почти человек» (2013-2014) и фантастическом боевике «Дэдпул» (2016).

Ольга Корелина