Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес рассказала о пережитом сексуальном насилии Поводом для ее заявления стал спор с республиканцами об их ответственности за штурм Конгресса

Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA

Член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес назвала себя жертвой сексуального насилия. Об этом она заявила в прямом эфире в инстаграме, посвященному . Эфир длился полтора часа и на момент публикации этого материала набрал почти 940 тысяч просмотров.

По словам Окасио-Кортес, перед штурмом Капитолия она получала угрозы и советы быть осторожнее. В день штурма в ее кабинет начал стучать мужчина, кричавший «Где она?». Конгрессвумен подумала, что он участник штурма, и спряталась в ванной. Она решила, что ей грозит смерть. Но через минуту ее директор по юридическим вопросам, который был с ней в офисе, сказал, что она может выйти. Стучавший в ее дверь оказался полицейским из Капитолия.

Но Окасио-Кортес не была уверена, что сотрудник полиции на их стороне: он не представился и, по словам конгрессвумен, смотрел на нее «со злостью и враждебностью». Полицейский потребовал перебраться в соседнее здание, но не сказал, куда именно. В итоге Окасио-Кортес и член ее команды спрятались в кабинете члена Палаты представителей Кэтрин Портер. Они забаррикадировали дверь, выключили свет и сидели там примерно пять часов.

Окасио-Кортес заявила, что политики-республиканцы, которые призывают забыть о штурме Капитолия и двигаться дальше, используют тактику агрессоров.

«Причина, по которой я говорю это, и причина, по которой я так эмоциональна сейчас, заключается в том, что люди, которые говорят нам, что надо двигаться дальше, что это не имеет большого значения, что мы должны забыть о том, что произошло, или даже просят нас извиниться… Это тактика агрессоров. А я пережила сексуальное насилие. И я говорила об этом немногим людям в своей жизни», — сказала Окасио-Кортес, не уточнив деталей.

Она отметила, что пережитые человеком травмы накладываются друг на друга и что с каждой новой травмой восстановиться все сложнее. «Когда я увидела, что происходит, я подумала: „Только не снова“. Я не позволю этому случиться снова. Я не позволю этому случиться со мной снова. <…> И я не позволю этому случиться с нашей страной», — сказала она.

Окасио-Кортес призвала привлечь к ответственности республиканцев, которые лгали о широкомасштабных фальсификациях на президентских выборах, не осудили штурм Капитолия и не извинились за свою предполагаемую роль в подстрекательстве к этому штурму: «Ответственность — это не месть, это создание пространства безопасности. Нам небезопасно с людьми, которые занимают руководящие должности и которые готовы подвергнуть опасности жизни других ради политических очков».

Окасио-Кортес высказалась о штурме Капитолия после переписки в твиттере с республиканцем Тедом Крузом, сенатором от штата Техас. Он поддержал ее, когда она осудила запрет на биржевую торговлю для пользователей Reddit, устроивших переворот на Уолл-стрит. Окасио-Кортес ответила Крузу, что республиканцы «чуть не убили» ее три недели назад. «Если хотите помочь, можете уйти в отставку», — добавила она. Член Палаты представителей от Республиканской партии Чип Рой потребовал от Окасио-Кортес извиниться перед Крузом.

Ольга Корелина