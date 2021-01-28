«Сейчас сила на вашей стороне. Но это будет продолжаться не вечно» Навальный выступил с речью в суде, который отказался освободить его. Полная расшифровка

Евгений Фельдман для «Медузы»

28 января Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Алексея Навального, которые потребовали освободить политика из московского СИЗО «Матросская Тишина», куда его после возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым ядом из группы «Новичок». В ходе заседания Навальный по видеосвязи из следственного изолятора выступил с речью. Вот ее полная расшифровка.

Все такое классное, что я даже не знаю, с чего начать. Как это обычно устроено: ты берешь судебное решение, ищешь там какие-то нарушения закона и о них высказываешься при рассмотрении апелляционной жалобы. А здесь все это — одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы, ваша честь, читали протокол судебного заседания из Химок? Если вы его читали, вы должны были смеяться очень громко на весь Московский областной суд, потому что это самый смешной документ на свете. И его вообще не мог составить человек, у которого есть какое-то юридическое образование. То, что произошло, просто невозможно.

Я, знаете, уважаемый суд и уважаемые участники процесса, давно вместе с нашей судебной системой спускаюсь по этой вот лесенке вниз, лесенке деградации судебной системы. Я уже много чего видел, конечно. Я уже привык, что огромное количество законов на меня просто не распространяется. Но, понимаете, для меня открылись какие-то все-таки новые перспективы, когда я нахожусь в камере, в камере в отделении полиции, ко мне приходят и говорят: «Сейчас мы тебя поведем на встречу с адвокатами». Ведут, я захожу в какую-то конуру, где стоят камеры, сидит какая-то публика, стоит флаг Российской Федерации, и мне говорят: «Сейчас мы тебя будем судить». Что? Как вообще это возможно? Рядом стоит мой растерянный адвокат. Я уже подумал, может, это программа «Розыгрыш» или типа того? Что сейчас разъедутся кулисы, оттуда выйдут смеющиеся люди, Путин выйдет, скажет: «Ха-ха, Алексей, вот так вот мы решили пошутить над тобой, ведь ты уже пять месяцев не был в нашей стране. Все нормально, все у нас будет по закону». Потому что ну невозможно же в отделении полиции без объявления проводить суд! Просто невозможно!

Ваша честь, суд, этот суд Химкинский закончился, и мне через одну минуту принесли на подпись бумаги, которые отправил Симоновский суд [города Москвы] в СИЗО № 1 касательно меня. То есть Симоновский суд, когда принималось решение в Химкинском суде, уже знал, что я буду находиться здесь [в «Матросской Тишине»]. Я не сомневаюсь, что мой самолет еще летел из Внуково в Шереметьево, а для меня здесь уже камеру подготовили в «Матросской Тишине». Ну и даже не скрывают этого! Ну хоть бы постеснялись, как-то спрятали или чуть попозже принесли, ну, типа, нужно время, чтобы в Симоновском суде написать письмо, привезти его в Химки, а потом вручить себе. Даже не постеснялись, просто дают через минуту: «Подписывай! В СИЗО № 1». Это что-то просто потрясающее.

Скажите, пожалуйста, ваша честь, вас вообще не смущает хоть чуточку, немножечко, что мы фактически, по существу рассматриваем дело об изменении моего условного срока на реальный? Это же невозможно. Но мы, тем не менее, рассматриваем это по сути, хотя здесь вот просто предмет задержания. Весь процесс абсурден. Мой статус здесь — вот стоит один офицер ФСИН, второй офицер ФСИН, и никто в СИЗО № 1 не понимает мой статус, потому что я задержанный. Что такое задержанный в СИЗО? Это очень странная вещь. Как можно задержать меня на месяц? Меня даже не арестовали — меня задержали. Почему я не в ИВС, почему я нахожусь в СИЗО?

В документах, на основании которых меня задержали в аэропорту Шереметьево, написано черным по белому: «Мера пресечения: отсутствует». Ну так если мера пресечения отсутствует, почему последние несколько дней самая частая фраза, которую я слышу: «Руки, пожалуйста, держите за спиной». Если отсутствует мера пресечения, почему я здесь сижу? Это просто потрясающе. В постановлении суда есть , по которым меня можно арестовать на 30 дней. Ни одна из этих статей меня не касается. Они просто на меня не распространяются. Если вы возьмете сейчас Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, вы увидите, что они ссылаются на статьи, которые ко мне не имеют никакого отношения. Просто в Химкинском суде решили: «Ну, какие там… Не знаю, давайте просто цифры поставим: 234, 328, 344». Просто взяли и от фонаря написали три статьи, которые ко мне не имеют никакого отношения.

Как совершенно правильно сказала адвокат [Ольга] Михайлова, суд не может взяться неизвестно откуда. Верно? Вот этот суд сейчас происходит, потому что мои защитники и я подали апелляционную жалобу, было назначено судебное заседание — и мы с вами тут сидим и заседаем. Как это произошло в Химкинском суде? Я спрашиваю судью: «Кто назначил заседание?» Нет ответа. «Кто перенес заседание?» Нет ответа. Ну это же невозможно. Ну, пусть тогда Химкинский суд… Пусть она (судья) наденет мантию, возьмет свой молоточек и ходит по московскому метро или по Химкам и говорит: «Арестовать! Арестовать!» Ну просто пусть она произвольно арестовывает людей, если обладает удивительной возможностью приезжать в любые места и без назначения судебного заседания судить кого попало.

У меня есть ответ, почему это все делается таким образом. Потому что в этом и была задача: не просто беззаконие (беззаконие — это вещь, привычная в России) — это демонстративное беззаконие для того, чтобы запугать и меня, и всех остальных. Это демонстративное беззаконие, которое творят даже не судьи, потому что судьи здесь просто послушные рабы. А творят те люди, которые обокрали нашу страну, и обкрадывают 20 лет. И они хотят заткнуть рот всем таким, как я. Не только мне — в моем лице огромному количеству людей. Потому что они просто хотят продемонстрировать, еще раз показать: «Можем так! Самолет посадить в другом месте? Посадим! Наплевать на всех пассажиров. Перекрыть Шереметьево? Перекроем. Что, ты думаешь, мы тебя не сможем судить в отделении полиции? Будем судить в отделении полиции». Демонстративно для того, чтобы всех запугать, чтобы еще раз всем сказать: «Мы хозяева этой страны». Так вот я хочу завершить свое выступление, свое мнение относительно этой апелляционной жалобы тем, что я считаю, уверен и заявляю: они не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться. И огромное количество людей, десятки миллионов людей согласны со мной. И мы никогда не позволим и не допустим того, чтобы эти люди захватили и украли нашу страну. Да, сейчас сила на вашей стороне. И вот у вас есть возможность поставить одного человека рядом со мной (показывает на сотрудников ФСИН, стоящих рядом), второго человека рядом со мной. И заковать меня в наручники. Но это будет продолжаться не вечно. Спасибо большое. Жалобу поддерживаю. Требую меня освободить.

Моя просьба… Ваша честь, моя просьба непонятна вам? Хорошо. Моя просьба заключается в том, что я поддерживаю доводы апелляционной жалобы, решение Химкинского суда нахожу абсолютно незаконным и требую меня немедленно освободить, отменив решение Химкинского суда.

Александр Бакланов и Кристина Сафонова