В Карачаево-Черкесии лавина сошла на горнолыжную трассу. Это произошло после принудительного спуска соседней лавины

ГУ МЧС по Крачаево-Черкесии

В курортном поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии снежная лавина накрыла горнолыжную трассу. МЧС сообщило, что в этот момент на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. Позднее стало известно, что в результате схода лавины по меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали. Шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно. Поиски продолжаются.

Сход лавины произошел на высоте 2700 метров. Ранее управление МЧС по Карачаево-Черкесии предупреждало о лавиноопасности в горах выше двух тысяч метров. По данным Северо-Кавказской противолавинной службы, в Домбае сошло несколько десятков тысяч кубометров снега. По классификации ведомства, это лавина среднего объема. Под снегом оказались два пункта проката горнолыжного снаряжения, было повреждено кафе. Прокуратура организовала проверку из-за происшествия.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что сход лавины мог быть . Очевидица заявила Mash, что снег сошел после того, как «пушками отстреливали». По ее словам, предполагалось, что «лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов». Глава Северо-Кавказской противолавинной службы Хизир Чочаев уточнил РБК, что возможной причиной схода лавины было сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины.

Мы по договору с канатными дорогами Домбая стреляли в лавинный очаг А, который угрожал опорам канатной дороги. От этого лавинного очага 300-350 метров правее есть лавинный Б. <… > Наша лавина пошла. А соседняя от сейсмической волны или сама по себе (точно не знаем), примерно в это же время сошла. Там внизу был учебный подъемник. Канатные дороги Домбая не работали, район был закрытый. Но почему-то люди находились на этом подъемнике, который лавина и задавила.

Очевидцы и экстренные службы публиковали в соцсетях видео схода лавины и ее последствий.

Ольга Корелина