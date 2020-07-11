Материалы дела о гибели группы Игоря Дятлова Донат Сорокин/ТАСС

11 июля Генпрокуратура России объявила о результатах масштабной проверки уголовного дела, возбужденного после гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале зимой 1959 года. Участники расследования установили, что девять человек, входивших в группу, (как и предполагалось ранее) погибли после схода лавины. Причиной их смертей стало переохлаждение и травмы, полученные от давления снега, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. По его словам, расследование было завершено в 2019 году: «Формально это финал. Вопрос закрыт».

Об истории гибели группы Дятлова Группа опытных туристов под руководством Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах 2 февраля 1959 года во время лыжного похода в Свердловской области. Их тела нашли в окрестностях горы Отортен. Шесть человек умерли от общего охлаждения, еще у троих обнаружили переломы. Перевал, расположенный недалеко от места гибели туристов, получил название «перевал Дятлова». Расследование гибели девяти человек проходило в феврале-мае 1959 года. В качестве причины смерти туристов советские прокуроры использовали следующую формулировку: «стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». Уголовное дело было засекречено до 1970-х годов. В 1990-е годы история гибели группы Дятлова стала широко известна в России и других странах. Этой истории посвятили множество книг, десятки документальных и игровых фильмов.

В ночь на 2 февраля 1959 года, когда погибли туристы, в горах сошла лавина, сообщил представитель прокуратуры. Туристы без паники покинули палатку через вырезы в ней и отошли на 50 метров к каменной гряде, сдерживавшей лавину. «Они сделали все совершенно правильно. И здесь вторая причина, почему группа была, скажем так, приговорена к гибели, не вернулась. Когда они развернулись, они палатку не увидели», — рассказал Андрей Курьяков.

В ту ночь видимость колебалась от шести до 16 метров. Сотрудники прокуратуры провели эксперимент, чтобы проверить, удастся ли людям найти палатку в таких условиях. В ходе эксперимента мужчине и женщине завязали глаза, после чего те спустились от палатки на 30 метров. Им не удалось найти палатку. «Человек, когда не видит ориентира, уходит в сторону, даже если примерно представляет, где палатка. Не видя ее на горе, ты ее никогда не найдешь», — сказал представитель прокуратуры.

Отойдя от палатки, участники группы Дятлова разожгли возле кедра костер, но тот потух спустя полтора часа. В этом месте от переохлаждения погибли двое человек, говорит Курьяков. Оставшиеся туристы разделились на две подгруппы: первую возглавил Игорь Дятлов, вторую — инструктор по туризму Александр (настоящее имя — Семен) Золотарев.

Первая подгруппа ползком направилась к палатке по своим следам. «Туристы замерзли сразу, когда вышли из зоны леса, там была температура минус 40-45 градусов, с пронизывающим ветром», — сказал представитель ведомства. Вторая подгруппа пошла туда же, углубившись в снег. Прокуратура установила, что туристы сделали настил, но, подкопав снег, они спровоцировали его движение: «Их снесло с настила и засыпало трехметровым слоем снега».

Подгруппа Золотарева получила переломы, что вызвало множество версий того, что стало причиной гибели туристов. Эксперты установили, что они появились из-за давления на тела нескольких тонн снега. «Страшные переломы причинены давлением обтекающей силы», — так описал это представитель прокуратуры.

После расследования прокуратура попросила МЧС Свердловской области и губернатора этого региона Евгения Куйвашева обезопасить склон, где погибла группы Дятлова, сказал Андрей Курьяков. «Склон лавиноопасен, это факт», — подчеркнул он.

Уральский федеральный университет рекомендовал туристам отказаться от экспедиций на перевал Дятлова, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. «Учитывая результаты экспертизы, возможную опасность склона и климатические особенности местности, университет рекомендует туристам воздержаться от походов к обследованной территории», — сказали в вузе.

Прокуратура начала проверку спустя 60 лет после гибели туристов Прокуратура опять занимается делом о гибели группы Дятлова. Есть шанс, что она выяснит что-то новое? (спойлер: нет)

Александр Бакланов