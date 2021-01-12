МЧС России

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Екатеринбурге. Возгорание произошло в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме № 7 на улице Рассветной в микрорайоне . Огонь вспыхнул около трех часов ночи по местному времени — сигнал в МЧС поступил в 2:58, пожарные прибыли через девять минут, к тому моменту все этажи подъезда окутал плотный дым. Тела погибших обнаружили на втором, пятом и девятом этажах, сообщили изданию E1.ru в региональной прокуратуре. Люди погибли от отравления угарным газом, рассказали в МЧС.

Пожар начался в «неблагополучной» квартире на втором этаже. Там жила 44-летняя женщина, она и еще трое человек, находившихся в квартире, погибли, 17-летнего сына женщины госпитализировали. По словам местных жителей, квартиру посещали «специфические компании», которые «по всей видимости, опять перепили». Очаг возгорания обнаружили возле дивана, сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, в квартире использовали горелки, кроме того, там нашли много сигаретных окурков. По данным Baza, в этой квартире за долги отключили электричество, поэтому ее жители пользовались восковыми свечами.

Во время пожара женщина с девятого этажа просила о помощи в твиттере. В 3:05 ночи пользовательница твиттера nelke7 написала в своем аккаунте: «Помомгитееее» (авторское написание сохранено). Она сообщила о пожаре и попросила вызвать спасателей на Рассветную улицу (один из пользователей твиттера ответил, что вызвал пожарных). В одном из сообщений она написала, что находится в квартире с ребенком, в другом — что задыхается от дыма. За 12 минут женщина опубликовала 12 сообщений, в том числе две фотографии, после чего перестала выходить на связь. Днем 12 января аккаунт удалили. По данным полиции, в твиттер писала 38-летняя местная жительница Наталья Белова. Она и ее 7-летняя дочь Вера погибли. Mash пишет, что женщина начала писать в твиттер после того, как не смогла дозвониться до МЧС.

Внимание. Эти твиты могут шокировать. Просим чувствительных людей не читать их Мы скопировали эти твиты до того, как аккаунт nelke7 удалили. Авторская орфография и пунктуация сохранены. 3:05 Помомгитееее 3:05 Грим 3:06 ГОРИИМ 3:06 ВЫЗОВИТЕ ПОЖАРНЫХ ЕКБ РАССВЕТНАЯ 7 3:06 Верхний этаж не можем спустить, 3:07 Дым 3:07 Я с ребенком взаперти, ппц 3:07 Квартира снизу горит задыхаемся 3:14 9 этаж умиораем 3:16 Опубликована фотография 3:16 Опубликована фотография 3:17 Помогите

В МЧС заявили, что женщина, писавшая в твиттер, «повела себя неправильно». В ведомстве заявили, что та вместе с дочерью вышла в задымленный подъезд вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире. «Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter», — сказали в МЧС. По данным ведомства, люди, погибшие на пятом этаже, также отравились угарным газом в подъезде, когда пытались спастись. Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов сказал, что людям следовало выйти на балконы или остаться в своих квартирах. Всего спасатели эвакуировали из горящего дома 90 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве назвали несколько предварительных версий случившегося: неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования.

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Александр Бакланов