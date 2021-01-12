В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли восемь человек

Восемь человек погибли и еще девять пострадали в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге.

Возгорание произошло в ночь на 12 января в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветная. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Среди погибших — жильцы квартир на втором, а также пятом и девятых этажах. Они отравились угарным газом.

Одна из жительниц дома во время пожара публиковала в твиттере сообщения с просьбой о помощи. Она погибла вместе с семилетней дочерью.

«Сильное задымление в подъезде [было], если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали», — сообщил журналистам прибывший на место происшествия врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

В ходе тушения из дома были эвакуированы 90 человек. Из-за сильного мороза пострадавших размещали в пожарных машинах.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.